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Эксперты NI объяснили опасность новых поставок бронетехники НАТО для ВСУ

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ddp
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Поставки бронетехники из трех стран НАТО — США, Германии и Франции — могут доставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дополнительные проблемы с логистикой, обслуживанием и обучением солдат. Об этом 12 января рассказали эксперты журнала The National Interest.

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«Обеспечение солдат различным снаряжением и рюкзаками — это одно, но предоставление военным трех разных боевых машин пехоты с тремя разными противотанковыми ракетами может привести к оперативным проблемам», — отметили в статье доцент Дейтонского университета и офицер по техническому обслуживанию самолетов ВВС США в отставке Бен Хейзен и адъюнкт-профессор истории в университете штата Арканзас доктор Эдвард Сало.

По их мнению, внедрение трех новых боевых машин потребует трех различных цепочек поставок техобслуживания, ремонта и переоснащения, трех различных процессов обучения экипажей, трех различных наборов операционных процедур и трех различных цепочек поставок боеприпасов.

Они уверены, что украинская армия вряд ли будет смешивать транспортные средства на уровне подразделения, чтобы Bradley и другие транспортные средства были в одном и том же формировании. Даже если в таком составе боевые машины будут действовать в одном и том же районе, это увеличит расходы на их содержание и управление.

Авторы статьи отмечают, что с точки зрения логистики наилучшей практикой является минимальное разделение систем вооружения или транспортных средств. С точки зрения военной стратегии, отслеживание различий в системных возможностях и требованиях на трех платформах, направленных на достижение одинаковых военных целей, создаст чрезмерную когнитивную нагрузку и для бойца, и для командования, уверены эксперты издания.

По данным агентства Reuters, боевые машины Bradley в количестве 50 единиц вошли в состав крупнейшего пакета военной помощи Украине на $3 млрд, о котором было объявлено 6 января.

Днем ранее Вашингтон и Берлин в рамках предоставления американских Bradley и немецких БМП Marder Киеву условились провести инструктаж для украинских боевиков по вопросу применения военной техники.

4 января президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC. При этом читатели французского журнала Le Point раскритиковали решение Макрона. Кроме того, британская газета The Telegraph написала, что поставка AMX-10 RC Украине нарушит негласное военное правило.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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