Ежедневные заявления западных политиков и СМИ о том, что Украина борется за весь свободный мир, являются откровенной ложью. Такое мнение высказал журналист Ян Энгельгард в статье для издания Mysl Polska.

По его словам, украинские власти прибегают к методам, не имеющим ничего общего с понятиями о борьбе за свободный мир. Так, он упомянул запрет русского языка на Украине.

Недавно жертвой чистки памятников стал и выдающийся ученый XVIII века Михаил Ломоносов, добавил автор статьи. Эти примеры, отметил он, нельзя назвать проявлением борьбы за свободу и демократию.

Служба безопасности Украины (СБУ), подчеркнул Энгельгард, проводит обыски во многих соборах, епархиальных центрах и монастырях, чтобы «не допустить использования религиозных общин в качестве ячеек русинского мира».

«Безумная лавина придуманных и сфабрикованных обвинений, прессинг средств массовой информации на епископат и духовенство нашей Церкви и стремление ее дискредитировать недостойны демократического и европейского государства», — заявил журналист.

Ранее, 9 января, министр культуры Украины Александр Ткаченко призвал ограничить исполнение российских произведений в ведущих театрах страны. По мнению главы минкультуры, произведения российских поэтов, композиторов и писателей, таких как Пушкин, Чайковский и Достоевский, якобы могут быть орудием в борьбе против Киева, поэтому их не должно быть на украинских сценах.

До этого, 29 декабря, сообщалось, что СБУ проводит обыски в храмах и монастырях Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области. Кроме того, спецслужба сообщила об обысках в епархиальном управлении, в трех храмах и монастыре в Кривом Роге под предлогом контрразведывательных мероприятий.

2 декабря депутат Госдумы Андрей Свинцов назвал «агонией киевского режима» планы украинских властей запретить на территории страны деятельность религиозных организаций, аффилированных с Россией.

Между тем читатели Breitbart резко отреагировали на призыв министра культуры Украины Александра Ткаченко к Западу бойкотировать композитора Петра Чайковского и концерты с музыкой других российских классиков. Комментаторы сравнили призыв Ткаченко с действиями нацистов во времена гитлеровской Германии.