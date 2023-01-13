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Советник Госдепа указал на обеспокоенность США деятельностью группы «Вагнер»

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Фото: ТАСС/Валентин Егоршин
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Власти США обеспокоены деятельностью группы «Вагнер», поэтому проводится работа по нейтрализации ее деятельности, заявил 12 января советник Госдепартамента Дерек Шолле в ходе визита в Сербию.

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«Мы видели, как ЧВК «Вагнер» пыталась вербовать солдат из Сербии и других стран, мы не думаем, что это стоит игнорировать. Поэтому мы работаем с правительством в Белграде, и с другими, чтобы нейтрализовать их деятельность», — цитирует его агентство Tanjug.

Ранее на этой неделе газета Politico сообщила, что администрация Вашингтона активно собирает данные о деятельности группы «Вагнер».

Ссылаясь на сведения из дипломатической переписки, издание утверждает, что «официальные лица США отслеживают передвижения и деятельность членов группы в Центральноафриканской Республике и Сербии», а также за пределами Украины.

Группа «Вагнер» принимает участие в специальной операции по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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