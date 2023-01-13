Сенатор Дам потребовал не пускать ВСУ в Оклахому для обучения применению Patriot

Сенатор-республиканец из Оклахомы Натан Дам потребовал не пускать украинских боевиков на территорию штата для обучения использованию систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из-за риска повторения ситуации с падением ракет С-300 в Польше.

«Я только что подал [резолюцию] SCR2, чтобы отказать [в допуске] иностранным солдатам на территорию Оклахомы. Пентагон планирует отправить украинских военнослужащих в Оклахому для обучения работе с американскими ракетными системами. Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны», — написал он в своем Twitter.

Также Дам подчеркнул, что происходящее на Украине не является делом США, следовательно, украинским националистам нет места в Оклахоме.

Ранее, 10 января, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению Patriot является очередным подтверждением де-факто участия Соединенных Штатов Америки в украинском конфликте. Он заявил, что при этом истинная цель американской администрации является максимальный урон России руками украинцев.

Ранее в этот день официальный представитель минобороны США Патрик Райдер в ходе брифинга сообщил, что военные ВСУ начнут процесс обучения работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot на следующей неделе в Форт-Силле, штат Оклахома. В течение нескольких ближайших месяцев планируется в ускоренном порядке подготовить около 100 солдат ВСУ к применению и правильному обслуживанию комплексов Patriot, отметил он.

Как пишет The Washington Post, выбранное место для обучения украинских солдат также известно как последний действующий военный аванпост эпохи индейских войн, а также как место, где покоятся знаменитые индейцы Дикого Запада. Неподалеку от форта находятся скалы Медисин-Блаффс — давнее религиозное место индейских племен.

Поставка батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину вошла в новый пакет военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд. Этот пакет помощи президент США Джо Байден приурочил к визиту украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон в конце декабря.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

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