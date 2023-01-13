Терапевт предостерегла от бесконтрольного приема гипотензивных препаратов

Врач-терапевт Надежда Чернышова посоветовала не злоупотреблять гипотензивными препаратами.

В беседе с «Москвой 24» в четверг, 12 января, врач указала на то, что основной ошибкой при высоком давлении является частый самостоятельный прием лекарств для снижения давления.

Она подчеркнула, что бесконтрольный прием подобных препаратов чреват слишком сильным снижением давления, из-за чего кровь будет плохо поступать к мозгу, пишет RT. Это может привести к инсульту.

Чернышова призвала соблюдать дозировку лекарств, а также интервал их приема, который был рекомендован врачом, отмечает телеканал «360».

10 января врач-невролог лаборатории «Гемотест», кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская рассказала «Известиям» о необходимости снижения артериального давления.

Артериальная гипертензия может привести к инфаркту миокарда, инсульту, поражению почек и органов зрения, поэтому артериальное давление следует обязательно корректировать.