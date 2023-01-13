Реклама
Прямой эфир
Мир
Байдена не уведомляли о назначении спецпрокурора по делу о секретных документах
Культура
Российские кинотеатры заявили о готовности к штрафам за показ «Аватара»
Мир
NYT сообщила о смерти единственной дочери Элвиса Пресли
Мир
Сенатор Дам потребовал не пускать ВСУ в Оклахому для обучения применению Patriot
Мир
Небензя уличил Запад в отсутствии планов урегулировать украинский конфликт с 2014 года
Мир
В США инфляция по итогам декабря снизилась до 6,5% в годовом выражении
Мир
Ведущий Fox News Карлсон назвал преступлением против США траты на Украину
Общество
Крещение в Москве пройдет без крещенских морозов
Экономика
Промышленность РФ почти полностью перейдет на отечественный софт к 2030 году
Общество
Синоптики спрогнозировали легкий мороз в Московском регионе 13 января
Мир
Бывший генсек НАТО призвал незамедлительно поставить оружие Тайваню
Мир
Экс-офицер разведки США завершил прогноз перспектив Украины в 2023 году победой России

Эксперт по экологии призвал не выбрасывать живые ели в мусорные контейнеры

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперт по экологии и ответственному потреблению Максим Голованов призвал не выбрасывать живые ели в мусорные контейнеры, поскольку деревья относятся к крупногабаритным отходам.

Между тем, отметил он, наказания за неправильную утилизацию хвойных деревьев не предусмотрено, потому многие пренебрегают правилами.

В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 12 января, Голованов указал на то, что елку лучше всего сдать на переработку, предварительно сняв с нее все украшения, искусственный снег и мишуру.

Сданные на переработку в щепу новогодние деревья в дальнейшем будут использованы для благоустройства территорий, в создании экологических троп и лыжных трасс, а также в качестве подстилки для животных в вольерах в качестве удобрений, отмечает телеканал «360». Хвою смогут использовать как корм для животных, пишет RT.

10 января НСН напомнил, что в Москве новогодние елки можно сдать на переработку в рамках акции «Елочный круговорот» до конца февраля. Уточняется, что для этого были открыты 600 пунктов, куда до 26 февраля горожане могут сдать елки, сосны или пихты.

В Подмосковье запустили 230 пунктов приема новогодних деревьев.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023