Эксперт по экологии призвал не выбрасывать живые ели в мусорные контейнеры

Эксперт по экологии и ответственному потреблению Максим Голованов призвал не выбрасывать живые ели в мусорные контейнеры, поскольку деревья относятся к крупногабаритным отходам.

Между тем, отметил он, наказания за неправильную утилизацию хвойных деревьев не предусмотрено, потому многие пренебрегают правилами.

В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 12 января, Голованов указал на то, что елку лучше всего сдать на переработку, предварительно сняв с нее все украшения, искусственный снег и мишуру.

Сданные на переработку в щепу новогодние деревья в дальнейшем будут использованы для благоустройства территорий, в создании экологических троп и лыжных трасс, а также в качестве подстилки для животных в вольерах в качестве удобрений, отмечает телеканал «360». Хвою смогут использовать как корм для животных, пишет RT.

10 января НСН напомнил, что в Москве новогодние елки можно сдать на переработку в рамках акции «Елочный круговорот» до конца февраля. Уточняется, что для этого были открыты 600 пунктов, куда до 26 февраля горожане могут сдать елки, сосны или пихты.

В Подмосковье запустили 230 пунктов приема новогодних деревьев.