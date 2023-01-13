Синоптики спрогнозировали легкий мороз в Московском регионе 13 января
Облачность, местами небольшой снег и гололедицу пообещали синоптики жителям столичного региона в пятницу, 13 января. Соответствующий прогноз погоды опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться от –2 до –4 градусов. Ночью показатели термометров изменятся незначительно — похолодает в диапазоне от –3 до –5 градусов.
В Московской области днем ожидается от –1 до –6 градусов, ночью — от 2 до 7 градусов мороза.
Прогнозируется южный ветер со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 754 мм ртутного столба.
Ранее, 11 января, синоптики пообещали начало потепления в Москве с 13 января.
Еще раньше, 9 января, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд обещал, что москвичей в старый Новый год ожидает мягкая погода.
При этом ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус предупредил о новой волне холода в столице в третьей декаде января. Он уточнил, что повторение экстремальных морозов, которые наблюдались в регионе в новогодние праздники, маловероятно. Но давать точные прогнозы пока рано.