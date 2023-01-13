Онкопациенты пожаловались на неэффективные методы «волшебного доктора» Раевского

Несколько пациентов Центра интегративной медицины Дмитрия Раевского выступили с претензиями в адрес врача. В беседе с «Известиями» 13 января они пояснили, что заплатили человеку, называющему себя онкопсихологом и «волшебным доктором», от нескольких десятков тысяч до 1,5 млн рублей, однако не исцелились.

Например, 14-летнюю Аню Кунгурцеву из Санкт-Петербурга родители на протяжении нескольких лет лечили от лейкоза. В какой-то момент ее мать обратилась к Дмитрию Раевскому и поверила в него настолько, что отказалась от уже запланированной операции по пересадке костного мозга.

«И это притом, что у нас уже был донор и врачи обещали 80% успеха», — рассказал отец девочки Вадим Кунгурцев.

После сеансов с Раевским Аня попала в реанимацию в тяжелейшем состоянии — ее увезли на скорой прямо из его клиники.

Еще одна пострадавшая, жительница Пермского края Марина Калашникова, потратила на Раевского €6 тыс.

«Он накладывает на тебя руки, включает «Аум» — запись, где он мычит по-тибетски, и так «вытягивает» болезнь. Его помощники говорили: «Вы к врачам не ходите», — рассказала «Известиям» Марина.

Сын пенсионерки из Свердловской области Натальи Охулковой на момент обращения к Раевскому был на четвертой стадии онкозаболевания, врачи от него отказались, рассказала женщина «Известиям». К Раевскому он пошел как к последней надежде: объявил в интернете сбор и собрал около 1,5 млн рублей, которые отдал ему.

«Я ему [Раевскому] написала, что лечение не помогло. Мой сын умер. В ответ услышала сообщение, что у сына была злая аура и он постоянно ругался», — описала она со слов доктора причину смерти сына.

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После чудес: онкопациенты жалуются на методы «волшебного доктора» Раевского