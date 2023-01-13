Власти ДНР сообщили о взятии Артемовска в оперативное окружение силами РФ

Российские силы взяли Артемовск (украинское название — Бахмут) в оперативное окружение. Об этом в четверг, 12 января, заявил советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

«Город [Артемовск] сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города. Уже практически вокруг Артемовска тоже плотно работает наша артиллерия», — рассказал Кимаковский в эфире Первого канала.

Раскрывая подробности боевой работы российских артиллеристов на заданном направлении, советник врио главы ДНР сообщил, что военные не дают украинским националистам «вылезти из окопов». В этой связи интенсивность обстрелов Донецка со стороны радикалов уменьшилась.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский обязался организовать для боевиков в Артемовске и Соледаре беспрерывное и оперативное получение боеприпасов. В то же время один из националистов, работающих в районе Соледара, на условиях анонимности рассказал CNN о том, что киевское руководство бросило радикалов, несмотря на раненых боевиков и отсутствие еды и воды.

Как сообщила 10 января The Wall Street Journal, проанализировав мнение западных и украинских чиновников и аналитиков, боевикам следует оставить Артемовск, так как битва проходит на условиях России. По сведениям информатора газеты, радикалы признали большие потери в районе города.

Артемовск расположен на севере Донецкой Республики, в 70 км от Донецка и в 25 км от границы с Луганской Народной Республикой. Город является важным транспортным узлом, отсюда идут дороги и железнодорожные пути в крупные города ДНР — Краматорск, Горловку и Славянск, а также в расположенные в ЛНР Луганск, Лисичанск и Северодонецк.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».