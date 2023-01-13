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Ветврач перечислил симптомы простуды у собак

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Ветеринарный врач Дмитрий Попов рассказал, какие симптомы простуды бывают у собак.

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В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 12 января, специалист пояснил, что под диагнозом «простуда» у собак обычно подразумеваются ОРВИ или ОРЗ.

Причиной заболеваний являются бактерии и вирусы, которые могут попасть в организм как человека, так и животного. Он подчеркнул, что, как правило, такие инфекции видоспецифичны, потому человек не сможет заразить питомца простудой.

К симптомам простуды у собак Попов отнес горячий и сухой нос, насморк, кашель, повышенную температуру, отсутствие аппетита и общую слабость, пишет RT.

Ветеринар отметил, что чаще всего организм собаки сам справляется с болезнью. Между тем специалист призвал при выявлении какого-то из указанных признаков обратиться к ветеринарному врачу и внимательно отслеживать состояние животного, смотреть, присутствуют ли одышка, скачки температуры, ухудшение общего самочувствия, хрипы при дыхании.

5 января президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский рассказал, как подготовиться к зимнему путешествию с животными. Ключевая проблема, по его словам, — соль на улицах, поэтому животному необходимо обработать лапы специальным кремом с воском, а если есть возможность, то переносить через дорогу и гулять с собакой на чистому снегу. Если питомец гладкошерстный, необходимо подобрать ему теплую одежду.

Как отмечает агентство городских новостей «Москва», в 2022 году государственные ветеринарные клиники Москвы провели свыше 419 тыс. приемов животных. Чаще всего на прием обращались владельцы собак и кошек. В столице работают 26 государственных ветеринарных клиник.

В октябре президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, бывает ли у собак депрессия. По его словам, не следует приписывать собакам человеческие проблемы с психикой. Так как собаки не занимаются рефлексией и прогнозированием, страдать от депрессии они не могут. Поведение же питомца, похожее на грусть, стоит интерпретировать иначе. Если питомец не проявляет инициативу, отказывается от еды, не зовет играть, то стоит пообщаться с ветеринаром, чтобы исключить проблемы со здоровьем.

По словам Голубева, некоторые сложности, которые затрагивают ментальное состояние, у псов тоже бывают. Например, у животного может наблюдаться выученная беспомощность, при которой не ощущается связь между действиями и результатом, отмечает телеканал «Звезда». Подобное происходит, к примеру, если хозяин ругает и хвалит питомца по настроению и игнорирует его просьбы. Узнать состояние выученной беспомощности можно по таким признакам как вялость, нежелание играть, равнодушие к ласке, отсутствие аппетита. Решить проблему поможет специалист.

В декабре Голубев рассказал, как укрепить здоровье собаки в зимнее время. По словам специалиста, следует выбирать качественный корм для питомца и не назначать ему витамины самостоятельно. Также он призвал не курить рядом с собакой, поскольку для нее табачный дым очень вреден. Еще он посоветовал не забывать вовремя делать собаке прививки и обрабатывать ее шерсть от паразитов, отмечает телеканал «360».

В октябре онлайн-сервис доставки продуктов «СберМаркет» проанализировал продажи зоотоваров в России. Выяснилось, что чаще всего в стране покупают товары для кошек. На этих животных приходится 76% всех проданных зоотоваров за год. На втором месте — товары для собак (около 11%). Третью строчку занимают товары для грызунов, отмечает НСН.

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