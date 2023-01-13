Небензя уличил Запад в отсутствии планов урегулировать украинский конфликт с 2014 года

Западные страны изначально не собирались заниматься урегулированием ситуации на Украине, о чем свидетельствуют признания политиков в предназначении Минских соглашений. Такое заявление сделал в четверг, 12 января, постпред России при ООН Василий Небензя.

«Как стало известно из недавних откровений непосредственных участников этих событий — Ангелы Меркель и Франсуа Олланда — Запад изначально не собирался ничего урегулировать. Минские соглашения, по их собственному признанию, были нужны лишь для того, чтобы накачать Украину иностранным оружием, наемниками и подготовить ее к военным действиям», — сказал он во время заседания Совета безопасности (СБ) ООН.

Подобные действия со стороны западных государств привели к эскалации ситуации на Украине, добавил Небензя. Он резюмировал: на фоне такого системного обмана не стоит удивляться политике украинского президента Владимира Зеленского, который «продолжил заданный ему вектор и вверг свою страну в настоящую катастрофу».

Ранее, 6 января, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что страны — гаранты выполнения Минских соглашений, заявившие о том, что переговорный процесс дал возможность усилить Украину и подготовить к конфликту с Россией, публично «расписались в своей лжи».

Еще 7 декабря бывший канцлер Германии Ангела Меркель сделала заявление, что Минские соглашения 2014 года подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее.

22 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято по причине обострения обстановки в ЛНР и ДНР на фоне обстрелов со стороны ВСУ, а также для защиты России на фоне продвижения НАТО и милитаризации Украины.

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