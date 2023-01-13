Андрей Аршавин предсказал ЧМ-2026 без сборной России

Сборная России по футболу в любом случае не попадет на чемпионат мира 2026 года. Такое мнение высказал в интервью «Известиям» 13 января экс-капитан национальной команды, ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.

По его словам, нашим футболистам не дадут сыграть на турнире, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Ранее сборную России не по спортивному принципу отстранили от стыковых матчей отбора к ЧМ-2022, лишив ее шансов попасть на турнир, а затем не допустили до жеребьевки отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 в Германии.

Из-за этого Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. В конце декабря исполком организации собирался по этому вопросу, но отложил принятие решения, создав рабочую группу, которая проведет анализ ситуации.

«Думаю, они просто отложили принятие какого-либо решения. Лично мне без разницы, что будет. Я приму всё, что угодно. Стоило ли перейти в декабре в Азию ради возможности сыграть в отборе к ЧМ-2026? Мы и так не попадем на него. Не дадут нам там сыграть. Я так думаю. Думаю, бан этот на много лет. Зависит от того, как завершится конфликт», — сказал «Известиям» Аршавин.

В случае перехода в Азию, начиная с декабря, Россия имела бы возможность попасть на ЧМ-2026 через отбор в Азиатской конфедерации.

Напомним, недопуск России до стыков отбора к ЧМ-2022 был связан с отказом ехать в Москву ее соперника сборной Польши, которая так отреагировала на начало специальной военной операции на Украине. В результате ФИФА вместо того, чтобы наказать поляков техническим поражением, поддержала их отказ, отстранив Россию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нам не дадут сыграть на чемпионате мира – 2026