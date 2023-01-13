Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД РФ заявили о переходе Польши к активному освоению земель Украины
Мир
Москва назвала несерьезной и популистской идею Зеленского о глобальном саммите
Мир
Посол РФ в Анкаре заявил об отсутствии прогресса в соглашении по экспорту агропродукции
Мир
Боррель назвал «неискренней» готовность РФ к переговорам по Украине
Культура
Российские кинотеатры заявили о готовности к штрафам за показ «Аватара»
Мир
NYT сообщила о смерти единственной дочери Элвиса Пресли
Мир
Небензя уличил Запад в отсутствии планов урегулировать украинский конфликт с 2014 года
Мир
У берегов японского города Осака умер восьмиметровый кит
Мир
В офисе президента Украины назвали Сергея Королева украинским инженером
Происшествия
Бригада рабочих отравилась смесью газа под Красноярском
Мир
Десять вагонов сошли с рельсов из-за столкновения двух поездов в Сиднее
Общество
В Запорожской области ввели пропуска для передвижения на авто

Андрей Аршавин предсказал ЧМ-2026 без сборной России

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сборная России по футболу в любом случае не попадет на чемпионат мира 2026 года. Такое мнение высказал в интервью «Известиям» 13 января экс-капитан национальной команды, ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин.

До мая маяться: когда российский футбол вернется в УЕФА
И почему заявление CAS об отстранении наших команд ничего не значит

По его словам, нашим футболистам не дадут сыграть на турнире, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Ранее сборную России не по спортивному принципу отстранили от стыковых матчей отбора к ЧМ-2022, лишив ее шансов попасть на турнир, а затем не допустили до жеребьевки отборочного турнира к чемпионату Европы-2024 в Германии.

Из-за этого Российский футбольный союз (РФС) рассматривает возможность выхода из УЕФА и перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. В конце декабря исполком организации собирался по этому вопросу, но отложил принятие решения, создав рабочую группу, которая проведет анализ ситуации.

«Думаю, они просто отложили принятие какого-либо решения. Лично мне без разницы, что будет. Я приму всё, что угодно. Стоило ли перейти в декабре в Азию ради возможности сыграть в отборе к ЧМ-2026? Мы и так не попадем на него. Не дадут нам там сыграть. Я так думаю. Думаю, бан этот на много лет. Зависит от того, как завершится конфликт», — сказал «Известиям» Аршавин.

В случае перехода в Азию, начиная с декабря, Россия имела бы возможность попасть на ЧМ-2026 через отбор в Азиатской конфедерации.

Напомним, недопуск России до стыков отбора к ЧМ-2022 был связан с отказом ехать в Москву ее соперника сборной Польши, которая так отреагировала на начало специальной военной операции на Украине. В результате ФИФА вместо того, чтобы наказать поляков техническим поражением, поддержала их отказ, отстранив Россию.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нам не дадут сыграть на чемпионате мира – 2026

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023