The New Arab: саудовский «Аль-Хиляль» готов предложить Месси контракт на сумму €900 млн евро

Отец знаменитого аргентинского футболиста Лионеля Мессии и по совместительству его агент Хорхе Месси ведет переговоры о переходе сына в саудовский клуб «Аль-Хиляль». О его прибытии в столичный Эр-Рияд сообщило 11 сентября панарабское издание The New Arab.

Местные СМИ сообщают, что 35-летнему аргентинцу сделали предложение от саудовского клуба на сумму €900 млн евро за контракт до 2025 года. С лета 2021 года Месси выступает за «Пари Сен-Жермен», однако контракт с французским клубом истекает в июне этого года.

«По слухам, интерес Месси к переходу в Саудовскую Аравию последовал за подписанием Роналду контракта с эр-риядским клубом «Аль-Наср»,— пишет The New Arab.

В конце прошлого года стало известно, что Криштиану Роналду ушел из европейского футбола и стал игроком клуба в Саудовской Аравии. По информации испанской газеты Marca, его зарплата составит около €200 млн в год. По расчетам, в 37 лет португалец станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.