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Журналист представил доказательства безуспешного поиска «русских ботов» в Twitter

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил_Терещенко
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Американский журналист Мэтт Таиби представил внутреннюю переписку сотрудников Twitter, которая доказывает, что обнаружить влияние «русских ботов» в соцсети на выборы в Великобритании или США не удалось. Тред под название The RussianGate Lies (Фальшивая история о русских ботах) 12 января он представил в микроблоге.

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«Несмотря на всеобщее внутреннее убеждение в том, что в этой истории не было русских, Twitter продолжал покорно следовать привычной схеме и не оспаривать утверждения о причастности России», — говорится в одном из представленных Таиби писем.

В серии документов говорится о том, как сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь в январе 2018 года опубликовал письмо, в котором отмечалось, что факт того, как «российские агенты манипулировали невинными американцами», предосудителен.

Блюменталь заставил Twitter провести внутреннее расследование, но следов вмешательства «российских ботов» в процесс принятия решений американцами или общественное мнение в отношении связей Дональда Трампа с Россией обнаружено не было.

Попытки донести эту информацию до политиков и СМИ ни к чему не привели, это было проигнорировано.

«В конечном счете руководители высшего звена заговорили о «кормлении троллей конгресса» и сравнили ситуацию с детской прибауткой про мышь и печенье. Если вы дадите мышке печенье, она захочет стакан молока, что приведет к массе других изнуряющих просьб. Отличная метафора для бесконечных запросов о России. Она оказалась столь хороша, что один из руководителей написал, как ему стыдно, что он не подумал об этом первым», — говорится в еще одной серии переписок.

О «русских ботах» в Twitter, которые якобы влияют на исход выборов в странах и на общественное мнение людей, в апреле 2018 года написала газета The Sunday Times. Она выступила с утверждением, что «российские боты» активно пытались повлиять через Twitter на результаты досрочных выборов в Великобритании в 2017 году.

Российское посольство в Лондоне назвало выводы в публикации несерьезными. По мнению дипломатов, предполагать, что несколько тысяч «ботов» (из 17 млн существующих в стране пользователей) как-то могли повлиять на мнение и выбор миллионов британцев, абсурдно.

В январе 2018 года CNN сообщало со ссылкой на данные соцсети, что «российские боты» в Twitter сделали примерно 500 тыс. репостов записей президента США Дональда Трампа в последние пять недель перед выборами.

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