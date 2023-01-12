Власти США назвали наличие секретных документов в доме и офисе Байдена ошибочным

Секретные документы, найденные в офисе и доме американского президента Джо Байдена, попали туда непреднамеренно и по ошибке. Об этом в четверг, 12 января, сообщили в Белом доме.

«Мы уверены, что тщательная проверка покажет, что эти документы были перемещены непреднамеренно, и президент вместе со своими юристами действовали оперативно по обнаружении ошибки», — говорится в заявлении.

Также в Белом доме заявили, что будут сотрудничать со спецпрокурором по расследованию хранения Байденом секретных бумаг.

Ранее в этот день генпрокурор США Меррик Гарланд объявил о назначении Роберта Хёра спецпрокурором для расследования ситуации вокруг нарушения правил хранения секретных документов, относящихся ко времени вице-президентства Джо Байдена. Гарланд также отметил, что секретные документы, обнаруженные в аналитическом центре, связанном с Байденом, не имели права там храниться.

9 января стало известно об обнаружении в офисе американского лидера около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты американского лидера предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.

После этого помощники президента обнаружили как минимум еще одну партию документов. Источник NBS News отмечал, что материалы были найдены в месте, отдельном от вашингтонского офиса, который Байден использовал после ухода из администрации экс-президента Барака Обамы.

На следующий день президент США заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.

12 января юристы Байдена нашли еще один пакет секретных документов в гараже его частного дома в городе Уилмингтон. Сообщается, что в этот день также обыскивали и пляжный дом Байдена в Рехобот-Бич, но там ничего не нашли.

Американский лидер со своей стороны также признал, что его юристы обнаружили новую партию недостаточно хорошо защищенных секретных документов в его доме.

Как заявил в четверг американский политолог Скотт Беннетт отметил в беседе с «Известиями», что найденные секретные документы времен вице-президентства Байдена говорят о совершении им преступления.