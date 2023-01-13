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Прапорщик Касумов вовремя обнаружил врага и пресек его масштабное наступление
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Прапорщик Касумов вовремя обнаружил врага и пресек его масштабное наступление

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Расчет радиорелейной станции под командованием прапорщика Марата Касумова обеспечивал устойчивую связь и обмен информацией внутри батальонной тактической группы на передовой, когда вооруженные формирования украинских националистов атаковали позиции российских подразделений. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало в пятницу, 13 января.

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Под интенсивным минометным огнем прапорщик Касумов обнаружил бронетехнику и группу националистов, которые выдвинулись в направлении наших позиций. Он оперативно доложил об этом командованию и передал точные координаты местонахождения противника.

Затем Касумов корректировал огонь российской артиллерии, выявляя огневые точки боевиков, фиксировал уничтожение живой силы и вражеской бронетехники. Профессиональные и своевременные действия прапорщика Касумова разбили группировку украинских националистов и сорвали наступление врага.

Ефрейтор Кирилл Бубеев в составе своего подразделения на подступах к стратегически важному населенному пункту обнаружил хорошо замаскированную и оборудованную позицию украинских боевиков. Доложив об этом командованию, Бубеев и сослуживцы тайком подобрались к противнику и атаковали его, несмотря на превосходящие силы радикалов.

Во время боя, находясь на выгодной позиции, ефрейтор Бубеев огнем из штатного оружия уничтожил трех националистов, огнем из пулемета он лишил врага возможности вести прицельный огонь. А затем, выявив огневые точки, Бубеев корректировал огонь российской артиллерийской батареи по позициям противника.

Действия ефрейтора Бубеева помогли выявить замаскированные укрепленные позиции врага и уничтожить более 10 националистов.

Накануне, 12 января, Минобороны рассказало, как контуженный сержант Алексеев отбил атаку врага и защитил опорный пункт ВС РФ. Тогда сержант Игорь Алексеев в составе подразделения попал под обстрел боевиков, которые намеревались прорвать российскую оборону.

С 24 февраля 2022 года Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины.

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