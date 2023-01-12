В Сергиевом Посаде пятилетняя девочка госпитализирована после ДТП на переходе

Пятилетняя девочка госпитализирована в тяжелом состоянии после того, как легковой автомобиль сбил ее на пешеходном переходе у школы №21 в Сергиевом Посаде. Об этом стало известно вечером 12 января.

«Девочка жива, в реанимации. Позвонки целы, зафиксированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга», — сообщил Telegram-канал Сергиев Посад Life.

По предварительной информации, водитель авто ехал не сбавляя скорости, при том, что соседний ряд машин остановился. Есть информация, что после ДТП он покинул место происшествия.

Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее в это день на севере Воронежской области произошло ДТП с участием школьного автобуса и автомобиля, в результате которого пострадал один человек. Предположительно, водитель автомобиля не справился с управлением на повороте и врезался в автобус.