На 85-м году жизни скончался кинорежиссер Суламбек Мамилов

Советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер Суламбек Мамилов скончался в возрасте 84 лет. Об этом стало известно в четверг, 12 января.

По предварительным данным, Мамилов умер у себя дома в Москве на улице Академика Пилюгина.

Суламбек Мамилов родился 27 августа 1938 года в Орджоникидзе (ныне — Владикавказ). В 1962 году окончил актерский факультет ЛГИТМиКа, в 1970 — Высшие курсы сценаристов и режиссеров (ВКСР) им. Г. Н. Данелии.

После окончания ВКСР работал режиссером Северо-Кавказской студии телевидения. С 1977 — режиссер Одесской киностудии. Снялся в роли Казбича в фильме «Бэла». Заслуженный деятель Чечено-Ингушской АССР (1978).