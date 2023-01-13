В СПЧ обозначили сроки начала работы профильной группы по СВО

Рабочая группа СПЧ по специальной военной операции будет сформирована до конца января, узнали «Известия» 13 января.

«В ближайшее время у нас будет заседание совета, где мы оформим эту группу, выберем руководителя. Перед Новым годом мы провели совещание, коллеги готовят предложения, которые будут оформлены на заседании», — сказал «Известиям» председатель СПЧ Валерий Фадеев.

Работа новой группы должна начаться «очень скоро, возможно уже в ближайшие дни», до конца января, подтвердила член совета Ольга Демичева. При этом, несмотря на то, что группа официально еще не сформирована, уже идет сбор предложений, первые из них будут представлены до конца января, сказала зампредседателя СПЧ Ирина Киркора.

Среди тем, которыми будут заниматься специалисты, станет помощь семьям пропавших без вести солдат, добавил глава структуры.

В настоящий момент военнослужащий или иной гражданин может быть объявлен судом погибшим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Однако глава СПЧ считает: властям стоит начать выплачивать деньги родственникам хотя бы в течение трех-шести месяцев, пока ситуация не будет урегулирована.

За это время, возможно, соответствующие органы получат информацию относительно того, что действительно произошло с тем или иным гражданином РФ: он действительно пропал, перешел на «другую сторону», находится в плену или погиб.

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В праве защитников: группа СПЧ по спецоперации заработает до конца января