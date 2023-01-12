В офисе Гутерриша назвали условие его участия как посредника в «саммите мира»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш готов выступить посредником, если его попросят об этом все стороны какого-либо конфликта. Об этом заявил в четверг, 12 января, официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик на брифинге.

«Позиция Генерального секретаря остается неизменной. Как и в любом другом конфликте, он всегда готов выступить посредником, если об этом его попросят все стороны конфликта», — заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос о возможном участии генсека ООН в предложенном Украиной «саммите мира».

Ранее в этот же день сенатор Совета Федерации Григорий Карасин в беседе с «Известиями» оценил план по проведению вышеуказанного «саммита мира» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, намеченного на 24 февраля.

По словам политика, украинская сторона давно потеряла чувство здравого смысла. Как отметил сенатор, ко всем подобным идеям надо подходить «через определение целей и методов достижения принятия решений».

26 декабря глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина намерена провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» на площадке ООН. В качестве возможного посредника «мирного саммита» он назвал генсека ООН Антониу Гутерриша.

Кулеба также подчеркнул, что дипломатия играет важную роль для завершения конфликта. Между тем он указал, что Россию на такой саммит можно приглашать «после проведения международного суда».

Тогда же замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия не отвергает разрешения конфликта на Украине политическим путем, однако не на тех условиях, которые ей сейчас выдвигает Киев.

На следующий день российский сенатор Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» заявил, что для присоединения Москвы к «мирному саммиту» под эгидой ООН нужно, чтобы все условия РФ были выполнены.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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