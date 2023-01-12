В Стамбуле откроют посвященный Эрдогану музей

В преддверии выборов в Турции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган получит музей, который будет посвящен его личности. Об этом сообщил 12 января турецкий журналист Мурат Сабунчу на сайте портала T24.

Как сообщил представитель СМИ, музей появится в районе Касымпаша в Стамбуле, где прошли первые годы жизни турецкого лидера. Экспозиция будет состоять из фотографий и видеоинсталляций с кадрами из биографии главы государства.

Также посетителям покажут генеалогическое древо семьи Эрдогана. Расскажут, как он играл в футбол за различные стамбульские молодежные клубы, учась в университете, и даже провел несколько месяцев в тюрьме.

В экспозиции, посвященной работе Эрдогана на посту президента страны, будут представлены наиболее важные речи главы государства. Среди них — выступления в ООН, а также его участие в возвращении статуса мечети Айя-Софии.

В музее покажут и экспонаты, посвященные членам семьи президента, в особенности его супруге Эмине (урожденная Гюлбаран).

Реджеп Тайип Эрдоаган — 12-й президент Турции, который занимает свою должность с 28 августа 2014 года.

27 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что президент Эрдоган — крепкий и сильный руководитель, который руководствуется интересами собственного государства и не позволяет третьим странам влиять на его решения.

28 декабря 2019 года сообщалось, что наряду с российским лидером Путиным, который вошел в список лиц, определивших облик десятилетия по версии издания Financial Times, в рейтинг вошли еще 18 политиков. В их числе были названы также президент США Дональд Трамп, президент Турции Рэджеп Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.