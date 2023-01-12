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В Стамбуле откроют посвященный Эрдогану музей

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В преддверии выборов в Турции президент страны Реджеп Тайип Эрдоган получит музей, который будет посвящен его личности. Об этом сообщил 12 января турецкий журналист Мурат Сабунчу на сайте портала T24.

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Как сообщил представитель СМИ, музей появится в районе Касымпаша в Стамбуле, где прошли первые годы жизни турецкого лидера. Экспозиция будет состоять из фотографий и видеоинсталляций с кадрами из биографии главы государства.

Также посетителям покажут генеалогическое древо семьи Эрдогана. Расскажут, как он играл в футбол за различные стамбульские молодежные клубы, учась в университете, и даже провел несколько месяцев в тюрьме.

В экспозиции, посвященной работе Эрдогана на посту президента страны, будут представлены наиболее важные речи главы государства. Среди них — выступления в ООН, а также его участие в возвращении статуса мечети Айя-Софии.

В музее покажут и экспонаты, посвященные членам семьи президента, в особенности его супруге Эмине (урожденная Гюлбаран).

Реджеп Тайип Эрдоаган — 12-й президент Турции, который занимает свою должность с 28 августа 2014 года.

27 октября 2022 года президент РФ Владимир Путин ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что президент Эрдоган — крепкий и сильный руководитель, который руководствуется интересами собственного государства и не позволяет третьим странам влиять на его решения.

28 декабря 2019 года сообщалось, что наряду с российским лидером Путиным, который вошел в список лиц, определивших облик десятилетия по версии издания Financial Times, в рейтинг вошли еще 18 политиков. В их числе были названы также президент США Дональд Трамп, президент Турции Рэджеп Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон и экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

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