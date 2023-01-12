Реклама
Прямой эфир
Мир
В США признали значительные успехи России в борьбе с НАТО на Украине
Мир
Палата представителей конгресса США запретила продавать нефть из резервов Китаю
Общество
Синоптики пообещали в Центральной России ветер и снег с дождем на Крещение
Мир
Новый пакет секретных документов найден в гараже Байдена
Мир
Вашингтону посоветовали осознать новое положение на международной арене
Мир
Эрдоган захотел обсудить с Путиным и Зеленским идею о гуманитарном коридоре
Мир
В США сочли требование Украины вернуть «Буки» из Грузии жестом отчаяния
Мир
Посол Украины заявил об отводе Киевом части войск в сторону Белоруссии
Мир
Молдавия получила от Германии 19 подержанных БТР «Пиранья»
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила $84 за баррель
Общество
В ГД призвали проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму
Мир
Британский генерал оценил влияние поставок танков Киеву на ход спецоперации

Отели «Точка на карте» и «Дача Винтера» прошли в финал Russian Hospitality Awards

Сеть отелей «Точка на карте» и парк-отель «Дача Винтера» стали финалистами Russian Hospitality Awards в трех номинациях
0
Фото: пресс-служба сети отелей «Точка на карте»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ежегодная всероссийская премия Russian Hospitality Awards 2 января объявила финалистов в сфере гостеприимства. Из 632 участников со всех уголков страны в финал вышли 116 в 23 номинациях.

Экспертное жюри, состоящее из представителей в области туризма, отельеров, рестораторов и специалистов по кадрам и сервису, оценивало участников по критериям, соответствующим каждой номинации.

Притворить калитку: в Карелии оформили право на национальное блюдо
Власти республики убеждены, что это решение даст стимул для развития региональной кухни

Отели «Точка на карте. Видлица» и «Точка на карте. Приозерск» стали финалистами в категории «Лучший отель 3*», а одним из главных претендентов на победу в номинации «Открытие года» стал отель «Точка на карте. Лодейное Поле».

Жюри отметило, что сеть отелей «Точка на карте» — это новый виток в развитии внутреннего туризма и образец для создания качественных инфраструктурных проектов, соответствующих запросам современного туриста.

Все отели расположены вокруг крупнейшего озера Европы Ладоги — в Приозерске, Сортавале, Видлице и Лодейном Поле. Это удобное место для путешественников, которые хотят открыть для себя достопримечательности Карелии и Ленинградской области.

Парк-отель «Дача Винтера», популярный среди поклонников экотуризма, стал по решению экспертного жюри одним из лидеров в номинации «Лучший загородный отель».

«Точка на карте» и «Дача Винтера» — локальные опорные точки нового концептуального тура «Энергия Ладоги» — победителя всероссийского проекта туристических маршрутов «Открой свою Россию», получившего рекомендацию Ростуризма на соискание статуса «Национальный брендовый маршрут» (разработан партнером сети отелей — туроператором «Игора Тур»).

27 декабря были названы самые популярные курорты у россиян в 2022 году. Ими стали Карелия, Дагестан, Алтай и Байкал. Как оказалось, внутреннему туризму в этом году отдали предпочтение 53% граждан РФ, хотя каждый пятый при этом признался, что раньше отдыхал только за рубежом.

32% российских туристов отдохнули в Дагестане, еще по 25% назвали для себя открытием Алтай и Карелию. Калининградскую область выбрали для поездки 23%, 22% отправились на Байкал, а еще 19% предпочли провести отпуск на Камчатке.

Также стало известно, что 36% россиян предпочитают организовывать путешествия самостоятельно, 59% покупают туры. 53% опрошенных предпочитают экскурсионный туризм, 20% выбирают походы или сплавы по рекам. 12% респондентов являются поклонниками экологического туризма и прокладывают маршруты по экотропам в заповедниках и национальных парках.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023