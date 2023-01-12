Отели «Точка на карте» и «Дача Винтера» прошли в финал Russian Hospitality Awards

Ежегодная всероссийская премия Russian Hospitality Awards 2 января объявила финалистов в сфере гостеприимства. Из 632 участников со всех уголков страны в финал вышли 116 в 23 номинациях.

Экспертное жюри, состоящее из представителей в области туризма, отельеров, рестораторов и специалистов по кадрам и сервису, оценивало участников по критериям, соответствующим каждой номинации.

Отели «Точка на карте. Видлица» и «Точка на карте. Приозерск» стали финалистами в категории «Лучший отель 3*», а одним из главных претендентов на победу в номинации «Открытие года» стал отель «Точка на карте. Лодейное Поле».

Жюри отметило, что сеть отелей «Точка на карте» — это новый виток в развитии внутреннего туризма и образец для создания качественных инфраструктурных проектов, соответствующих запросам современного туриста.

Все отели расположены вокруг крупнейшего озера Европы Ладоги — в Приозерске, Сортавале, Видлице и Лодейном Поле. Это удобное место для путешественников, которые хотят открыть для себя достопримечательности Карелии и Ленинградской области.

Парк-отель «Дача Винтера», популярный среди поклонников экотуризма, стал по решению экспертного жюри одним из лидеров в номинации «Лучший загородный отель».

«Точка на карте» и «Дача Винтера» — локальные опорные точки нового концептуального тура «Энергия Ладоги» — победителя всероссийского проекта туристических маршрутов «Открой свою Россию», получившего рекомендацию Ростуризма на соискание статуса «Национальный брендовый маршрут» (разработан партнером сети отелей — туроператором «Игора Тур»).

27 декабря были названы самые популярные курорты у россиян в 2022 году. Ими стали Карелия, Дагестан, Алтай и Байкал. Как оказалось, внутреннему туризму в этом году отдали предпочтение 53% граждан РФ, хотя каждый пятый при этом признался, что раньше отдыхал только за рубежом.

32% российских туристов отдохнули в Дагестане, еще по 25% назвали для себя открытием Алтай и Карелию. Калининградскую область выбрали для поездки 23%, 22% отправились на Байкал, а еще 19% предпочли провести отпуск на Камчатке.

Также стало известно, что 36% россиян предпочитают организовывать путешествия самостоятельно, 59% покупают туры. 53% опрошенных предпочитают экскурсионный туризм, 20% выбирают походы или сплавы по рекам. 12% респондентов являются поклонниками экологического туризма и прокладывают маршруты по экотропам в заповедниках и национальных парках.