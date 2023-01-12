Эксперты оценили инициативу об альтернативе оплаты страховки при кредитах

Норма, которая разрешит клиенту при оформлении кредита выбирать способ оплаты страховки, — за счет собственных или кредитных средств — не будет лишней и даст дополнительные возможности для защиты прав потребителей, считает финансовый уполномоченный Денис Новак. Об этом он рассказал «Известиям» 12 января, комментируя инициативу о запрете банкам включать страховки в тело потребкредита без альтернативного пути оплаты.

Ранее в этот день издание «Коммерсант» написало, что защитники прав потребителей предложили запретить банкам включать страховки в тело потребкредита без альтернативного пути оплаты.

«Реализация такой идеи поможет сузить возможности для недобросовестного навязывания услуг, но полностью исключить эту практику не позволит», — сказал Новак.

Он пояснил, что сохраняется вероятность недобросовестного поведения, когда, например, формально мелким шрифтом в договоре возможность выбора способа оплаты будет указана, но потребителя должным образом не проинформируют, а сам он этого не заметит.

Финомбудсмен выразил мнение, что разработку подобной нормы стоит сопроводить обсуждением вопросов о внесении изменений и в иные положения нормативных правовых актов, касающихся порядка предоставления потребкредита.

Новак отметил, что включение в тело кредита суммы страховой премии влияет на полную стоимость кредита, так как при увеличении тела кредита становится больше и размер уплачиваемых процентов за пользование кредитными средствами.

«В свою очередь, по мнению Службы финансового уполномоченного, это является одним из дополнительных оснований для признания договора страхования обеспечительным, что в случае досрочного погашения кредита дает право на возврат неиспользованной части страховой премии», — уточнил он.

Проблема навязывания дополнительных услуг — одна из самых распространенных, добавил Новак. Так в 2022 году, по предварительной информации, количество обращений в Службу финансового уполномоченного, касающихся навязывания страховых услуг по потребкредиту, выросло в 3,6 раза по сравнению с 2021-м. Но на протяжении всего прошлого года всплесков числа подобных обращений не наблюдалось. Во втором полугодии 2022 года их количество снизилось на порядка 15% по отношению к первому полугодию.

Финансовый консультант Татьяна Волкова отметила, что банковский сектор зарабатывает большую часть прибыли за счет сопутствующих услуг, в том числе и на продаже различных типов страховок. По ее словам, потребитель может заинтересоваться привлекательной ставкой по потребкредиту, не вникая в детали, оформить кредит, и столкнуться с удорожанием кредита из-за заложенной страховки.

«Она (инициатива. — Ред.) позволила бы потребителям выбирать и экономить. Так, если мы рассмотрим возможность покупки альтернативного полиса при оформлении той же ипотеки, его цена по сравнению с предложением банка, выдающего ипотечный кредит, может быть меньше чуть ли не в три раза», — сказала Волкова.

По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрея Сироткина эта инициатива актуальна, потому что мисселинг (недобросовестная практика в сфере финансов) требует пристального внимания со стороны Центробанка (ЦБ).

«С другой стороны, банки, которые включают в тело кредита страховку, тем самым стараются минимизировать свои риски, связанные, в частности, с неплатежеспособностью заемщика по тем или иным обстоятельствам. <…> Решение ЦБ отменить возможность включать страховку в кредитный договор может привести к снижению объемов кредитования и, соответственно, к снижению одобрений кредитных заявок», — обратил внимания эксперт.

В то же время финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт выразил мнение, что у кредитуемого должна быть альтернатива, где страховать свою жизнь, и на сумму страховки не должны начисляться проценты.

«Безусловно, это повлияет на проценты по кредитам — для застрахованных у «чужих» страховщиков он будет выше. С другой стороны, если будет принят такой закон, значительно вырастет конкуренция среди страховых компаний», — заключил аналитик.

27 декабря ЦБ предложил ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с финансовым положением ниже среднего.