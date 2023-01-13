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Назван самый популярный фильм среди россиян в новогодние праздники

Исследование: в новогодние праздники россияне больше всего смотрели фильмы про Гарри Поттера
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Фото: Warner Bros. Pictures
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Серия фильмов про волшебника Гарри Поттера стала самой популярной у российских зрителей в праздники. Помимо этого, в топ просмотров попали сериалы «Вампиры средней полосы» и «Игра престолов». К такому выводу пришли аналитики платформы Movix (Дом.ру). Текст исследования имеется в распоряжении «Известий».

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Всего в новогодние каникулы суммарно просмотр фильмов про Гарри Поттера составил 28 тыс. часов (3,2 года). В топ просмотров также попали сериалы «Вампиры средней полосы» (12,7 тыс. часов — 1,4 года), «Игра престолов» (4,6 тыс. часов — шесть месяцев), «ЖУКИ» (4 тыс. часов — 5,5 месяца) и «Против всех» (3,4 тыс. часов — 4,7 месяца).

Самым популярным в фэнтезийном цикле мальчика-волшебника стала часть «Гарри Поттер и Философский камень», ее смотрели 5,6 тыс. часов (семь месяцев). Почти столько же (шесть месяцев) смотрели и второй фильм в серии — «Гарри Поттер и Тайная комната». А вот последняя часть полюбилась зрителям меньше всего — историю про волшебников 20 лет спустя смотрели только 474 часа.

Аналитики отмечают, что в 2022 году в новогодние праздники фильмы про Гарри Поттера также были самыми любимыми.

На телеканалах (без учета информационных программ) у пользователей Movix самым популярным стало шоу «Песни от всей души» («Россия 1») — его смотрели 116 тыс. часов (13,3 года).

На «Новогоднюю ночь на Первом.20 лет спустя» зрители потратили 104 тыс. часов (12 лет). «Новогодний голубой огонек – 2023» («Россия 1») смотрели 55 тыс. часов (6,3 года). В топ-5 развлекательных шоу вошли также новогодние выпуски «Угадай мелодию» — их смотрели 50 тыс. часов (6,3 года).

Самыми популярными фильмами у телезрителей Movix традиционно стали «Один дома» (99 тыс. часов) и «Ирония судьбы, или С легким паром!» (57 тыс. часов). При этом в прошлом году любимые новогодние фильмы смотрели немного меньше — 93 тыс. часов и 20 тыс. часов соответственно.

В августе 2022 года стало известно о том, что во вселенной «Гарри Поттера» может появиться спин-офф. Тогда сообщалось, что над ним работает британская писательница Джоан Роулинг совместно с компанией Warner Brothers. Сделка с высокой долей вероятности была заключена еще полгода назад, и сейчас партнеры трудятся над созданием сериала.

1 января 2022 года прошла премьера спецвыпуска с участием актеров фильмов о Гарри Поттере в честь 20-летия франшизы. Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие звезды собрались вместе, чтобы поделиться воспоминаниями о создании волшебной киносаги.

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