Суд Санкт-Петербурга отпустил из СИЗО совладельца «Рив Гош» Мейера

Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге 12 января отменил постановление о продлении срока содержания под стражей бизнесмена Августа Мейера, который является совладельцем компании «Рив Гош».

«Определение (постановление) Санкт-Петербургского городского суда о продлении срока содержания под стражей отменено», — говорится в карточке дела на сайте суда.

До этого, 15 декабря, горсуд Северной столицы продлевал Мейеру срок содержания под стражей по 1 марта 2023 года.

По данным объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, бизнесмен обвиняется в трех эпизодах мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) на общую сумму свыше 3 млрд рублей.

Совладельца компании «Рив Гош» и ритейлера «Юлмарт» арестовали по обвинению в хищении свыше 2,4 млрд рублей 9 декабря 2021 года. Днем ранее Мейера и его супругу Инну, которая является его деловым партнером, задержали по делу о мошенничестве.

Дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования» было возбуждено еще в 2017 году на основании заявления представителя Сбербанка.

Супругов подозревают в хищении у Сбербанка более 2 млрд рублей, которые они получили на развитие бизнеса. Также в рамках этого дела ранее был арестован один из крупнейших акционеров «Юлмарта» Дмитрий Костыгин, но позже его отпустили, и он уехал за границу.

Представители Сбербанка отметили, что намерены взыскать задолженность по кредитному договору в соответствии с законом.

«Юлмарт» с 2016 года находится в состоянии конфликта между Дмитрием Костыгиным, Августом Мейером (владеют 61,5%) и Михаилом Васинкевичем (38,5%). Из-за этого когда-то крупнейший в России интернет-ритейлер с начала 2020 года фактически прекратил работу.