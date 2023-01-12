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Синоптики пообещали в Центральной России ветер и снег с дождем на Крещение

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Ветреная погода и мокрый снег с дождем ожидаются в Центральной России на Крещение, 19 января. Об этом центр погоды «Фобос» сообщает в четверг, 12 января.

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«По долгосрочным прогнозам, во второй половине зимы сильных морозов на Русской равнине не ожидается, но волны умеренного холода, конечно, еще будут. В целом вторая часть текущего сезона окажется на два-три градуса теплее среднемесячной температуры», — говорится в сообщении.

Синоптики добавили, что вероятность повторения таких же жестких морозов, как были на Рождество, минимальная, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день руководитель сервиса «Яндекс Погода» Александр Ганьшин рассказал «Известиям», что в предстоящие выходные в российские города придет долгожданное потепление.

Утром 14 января москвичей ожидает небольшой снег. Температура воздуха составит порядка –2 градуса, а скорость ветра — 3,1 м/с. В воскресенье, 15 января, в Москве снова выпадет небольшой снег, а среднесуточная температура достигнет –2 градуса.

Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду утром в субботу, 14 января, увидят южные города — Волгоград, Ростов-на-Дону и Воронеж, передает RT.

11 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал начало потепления в Москве с пятницы.

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