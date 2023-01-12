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Эрдоган захотел обсудить с Путиным и Зеленским идею о гуманитарном коридоре

Эрдоган намерен обсудить с Путиным и Зеленским инициативу по гуманитарному коридору
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Фото: REUTERS/Presidential Press Office
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Омбудсмен Шереф Малкоч заявил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведет телефонные переговоры лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по вопросу организации гуманитарного коридора между этими странами. Об этом 12 января сообщает CNN Turk.

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По информации новостного портала, звонок состоится «сегодня-завтра».

Как отмечает «Газета.ру», накануне Малкоч уже заявлял, что после зернового коридора Турция рассчитывает создать безопасное пространство для воссоединения семей, женщин с детьми и раненых.

11 января Эрдоган поддержал идею создания гуманитарного коридора для раненых в ходе конфликта на Украине. Он также заявил, что страна готова взять на себя их лечение.

В этот же день эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отметил, идея Турции может быть реализована, так как государство занимает роль посредника между Россией и Украиной.

Россия с 24 февраля 2022 года специальную военную операцию по защите Донбасса, против которого Украина ведет боевые действия с 2014 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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