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Асад поддержал проводимую РФ спецоперацию

Асад на встрече со спецпредставителем президента России Лаврентьевым подтвердил поддержку Сирией СВО
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Фото: TAСС/Алексей Дружинин
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Президент Сирии Башар Асад встретился со специальным представителем президента России Владимира Путина Александром Лаврентьевым и подтвердил поддержку проведения специальной военной операции (СВО) РФ. Об этом сообщило агентство SANA в четверг, 12 января.

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«Президент Асад подтвердил на встрече позицию Сирии по поддержке российской спецоперации», — говорится в материале.

Лаврентьев, в свою очередь, указал, что «Россия ценит конструктивную позицию Сирии с момента начала СВО на Украине».

Он также отметил, что в настоящее время в мире есть много стран, которые поверили в победу России, несмотря на давление со стороны США и их союзников.

Спецпредставитель президента РФ также подчеркнул, что Москва положительно оценивает трехстороннюю встречу, в которой приняли участие министры обороны Сирии, Турции и России, и считает важным продолжение и развитие этих встреч на уровне министров иностранных дел.

Как сообщается в материале, Асад согласился с такой оценкой прошедшей встречи, которая состоялась 28 декабря 2022 года в Москве. Итогом встречи стало согласие турецкой стороны на полный вывод войск с территории, контролируемой Анкарой на севере Сирии.

11 января турецкая газета Hürriyet со ссылкой на информированные источники сообщила, что встреча министров иностранных дел России, Турции и Сирии может состояться в период с 14 по 16 января в Москве.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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