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Молдавия получила от Германии 19 подержанных БТР «Пиранья»

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Фото: commons.wikimedia.org
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Германия поставила Молдавии 19 подержанных БТР «Пиранья», которые будут использовать для подготовки к миротворческим миссиям. Об этом глава минобороны республики Анатолий Носатый заявил в четверг, 12 января.

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«Мы получили 19 единиц техники, мы установим на БТР пулеметы, у нас они есть. Конечно, у этой техники есть цена, но для нас это было пожертвование со стороны правительства Германии», — сказал министр.

Носатый отметил, что переданная техника относится к третьему поколению, но она не новая, прошла капремонт и получила гарантийный срок работы, передает RT.

«Эти бронетранспортеры уже распределены в батальоне, который принимает участие во всех миротворческих миссиях за рубежом», ― цитирует его REGNUM.

Всю партию БТР планируется поставить в Молдавию до середины 2023 года.

Ранее, 24 декабря, замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической сферах подрывает безопасность самой Молдавии и приближает республику к катастрофе.

Ранее, 9 декабря, обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Оздемир написал, что НАТО планирует расшириться за счет балканских государств и Закавказья. Он аргументировал свой прогноз тем, что на саммите НАТО в Румынии присутствовали чиновники из Молдавии, Грузии, Боснии и Герцеговины.

До этого, 30 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Запад втягивает Молдавию в антироссийскую кампанию по сценарию, аналогичному украинскому. По ее словам, в стране происходят зачистка информационного пространства от неугодных мнений, политические репрессии, разжигание русофобии, сближение с НАТО, а также отход от нейтрального статуса.

В начале октября президент Молдавии Майя Санду в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом заявила, что Кишинев готов предоставить свою территорию для увеличения мобильности вооруженных сил НАТО.

Еще 16 июня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Молдавию пытаются превратить во «вторую Украину».

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