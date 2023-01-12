Реклама
Прямой эфир
Мир
Вашингтону посоветовали осознать новое положение на международной арене
Мир
В США сочли требование Украины вернуть «Буки» из Грузии жестом отчаяния
Экономика
Цены на золото превысили $1900 впервые с мая
Мир
Украина начала строить оборонительные укрепления на границе с Белоруссией
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила $84 за баррель
Общество
В ГД призвали проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму
Мир
Британский генерал оценил влияние поставок танков Киеву на ход спецоперации
Политика
Предложенный Украиной «саммит мира» пройдет в штаб-квартире ООН
Мир
В Стамбуле люди пострадали после взрыва в деловом центре города
Мир
В США обвинили Байдена в принесении в жертву украинского народа
Происшествия
Школьный автобус столкнулся с автомобилем в Воронежской области
Туризм
Tez Tour возобновит полеты в Египет с 27 января

Tez Tour возобновит полеты в Египет с 27 января

0
Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Christophe Gateau
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Tez Tour возобновит полеты в Египет в партнерстве с авиакомпанией Red Wings. Рейсы планируется запустить с 27 января 2023 года, сообщил туроператор «Известиям» в четверг, 12 января.

Правила въезда россиян в Турцию, Египет, Таиланд и Грецию — что нужно знать путешественнику

Туристы смогут отправиться в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

«Вылеты из Москвы запланированы с частотой пять дней в неделю из аэропорта Домодедово и Жуковский. Также раз в 10 дней рейсы на оба египетских курорта будут выполняться из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани», — уточнили в Tez Tour.

Во флоте Red Wings есть три Boeing 777, которые находятся только в российской регистрации, и еще 19 российских Superjet 100.

Ранее, в конце декабря, авиакомпания iFly сообщила, что уведомила Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из пунктов на территории РФ из-за отсутствия разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенных ограничений ряда других государств на пролет.

В начале января вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что самыми популярными безвизовыми направлениями у российских туристов остаются Турция, Египет и Таиланд.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023