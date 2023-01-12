Tez Tour возобновит полеты в Египет с 27 января

Tez Tour возобновит полеты в Египет в партнерстве с авиакомпанией Red Wings. Рейсы планируется запустить с 27 января 2023 года, сообщил туроператор «Известиям» в четверг, 12 января.

Туристы смогут отправиться в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

«Вылеты из Москвы запланированы с частотой пять дней в неделю из аэропорта Домодедово и Жуковский. Также раз в 10 дней рейсы на оба египетских курорта будут выполняться из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Казани», — уточнили в Tez Tour.

Во флоте Red Wings есть три Boeing 777, которые находятся только в российской регистрации, и еще 19 российских Superjet 100.

Ранее, в конце декабря, авиакомпания iFly сообщила, что уведомила Tez Tour о вынужденной отмене программы международных рейсов в Египет из пунктов на территории РФ из-за отсутствия разрешения на использование воздушного пространства Иордании, а также введенных ограничений ряда других государств на пролет.

В начале января вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, что самыми популярными безвизовыми направлениями у российских туристов остаются Турция, Египет и Таиланд.