Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон анонсировал начало обучения украинских боевиков Bradley на следующей неделе
Общество
В Москве реконструировали 75 городских поликлиник
Мир
Пентагон заявил об отсутствии угроз Украине со стороны Белоруссии
Мир
Власти США назвали наличие секретных документов в доме и офисе Байдена ошибочным
Мир
В США назначили спецпрокурора по делу о найденных у Байдена секретных бумагах
Мир
Во Франции заявили о превращении Парижа в сторону конфликта на Украине
Мир
Рада приняла разрешающий иностранцам служить в ВСУ и Нацгвардии закон
Мир
Reuters сообщило о массовой переброске США танков и БМП в Европу
Стиль
«Мисс Россия-2022» вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная»
Мир
Москва потребовала учесть реалии с новыми регионами РФ при переговорах с Украиной
Армия
Прапорщик Касумов вовремя обнаружил врага и пресек его масштабное наступление
Мир
МИД Украины объявил о подготовке проекта резолюции о спецтрибунале против РФ

Спортивные выходные с «Известиями»

Этапы Кубка России по биатлону, теннисный турнир в Аделаиде, центральные матчи КХЛ и другие события
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Биатлон

Кубок России. Пятый этап

123

Фото: olympteka.ru

После новогодних праздников закончился перерыв и в главных российских соревнованиях по зимним видам спорта, которые для наших спортсменов стали основными после отстранения от международных стартов. После почти месячной паузы возобновляется Кубок России по биатлону. Пятый его этап проходит в Рыбинске. Он начался 12 января, когда мужчины и женщины разыграли медали в спринте. В выходные пройдет гонка преследования и масс-старт, а завершится этап в понедельник, 16 января, суперспринтами. Затем в Кубке России останется провести только финал, который пройдет в середине февраля в Чайковском.

13 января, гонка преследования: 11:00, мужчины; 14:00, женщины. 15 января, масс-старт: 11:00, мужчины; 14:00, женщины. Региональный центр по лыжным гонкам и биатлону «Демино». Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Лыжные гонки

Кубок России. Шестой этап

123

Фото: olympteka.ru

Возобновился сезон и у лыжников. В декабре дополнительное внимание к соревнованию привлек конфликт между двумя главными звездами этого вида спорта — трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка мира Александром Большуновым и олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым. Он начался из-за жесткого столкновения на трассе на предновогоднем этапе Кубка России в Красногорске. 12 января стартовал следующий, шестой этап, который проходит в Сыктывкаре. Устюгов не принял участия в спринте, чем породил новую волну слухов о развитии этого конфликта, хотя ожидается, что в выходные он примет участие в индивидуальной гонке. Там же будет Большунов и множество других наших звезд в лице Натальи Непряевой, Александра Терентьева и Ивана Якимушкина.

13 января, индивидуальная гонка, свободный стиль: 11:00, женщины; 12:30, мужчины. 15 января, индивидуальная гонка, скиатлон: 11:00, женщины; 12:30, мужчины. Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной (Сыктывкар). Прямые трансляции на странице комплекса в соцсети «ВКонтакте»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – «Динамо» (Москва), «Локомотив» – «Динамо» (Москва)

123

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Меньше двух месяцев осталось до конца регулярного чемпионата. Всем клубам предстоит 20 и меньше матчей до того, как окончательно определятся пары в плей-офф. До сих пор идет борьба за попадание в Кубок Гагарина, а также за верхние места в своих конференциях, которые позволят получить более комфортную сетку весной в сериях на вылет. Так, в Западной конференции два чрезвычайно важных выездных матча в ближайшие дни проведет московское «Динамо», идущее сейчас на пятом месте, но желающее забраться выше. В пятницу, 13 января, подопечные Алексея Кудашова встретятся с лидером регулярного чемпионата петербургским СКА. А два дня спустя сыграют с идущим прямо перед ними ярославским «Локомотивом».

13 января, 19:30, СКК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). 15 января, 17:00, «Арена-2000» (Ярославль). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «КХЛ Прайм»

Теннис

Турнир Аделаида-2

123

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rob Prange

Теннисный сезон – 2023 уже идет вовсю. Большинство лучших игроков с начала января находится в Австралии, где на следующей неделе стартует первый в сезоне турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии. В первой половине месяца на том же континенте проходит последняя проверка готовности к этому соревнованию, в рамках которого мужчины и женщины проводят по два турнира в Аделаиде. Первые прошли на прошлой неделе, а сейчас идут вторые. У мужчин все наши теннисисты вылетели, а в женской Аделаиде-2 до полуфинала дошли россиянки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина. Утром 13 января Кудерметова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич, а Касаткина — с испанкой Паулой Бадосой. В случае успеха мы можем увидеть через сутки российский финал, победитель которого получит 500 очков в свой рейтинг.

13 января, полуфиналы: 06:30, Кудерметова – Бенчич; 11:30, Касаткина – Бадоса. «Мемориал Драйв» (Аделаида, Австралия). 14 января, 09:00, финал. Прямые трансляции на сайте WTA

Волейбол

Мужчины. Чемпионат России

«Локомотив» – «Динамо»

123

Фото: youtube.com/VolleyRuVFV

Продолжается сезон в чемпионате России по волейболу. Уже определилась группа лидеров. Первая тройка далеко оторвалась от остальных. В нее входят петербургский и казанский «Зенит», а замыкает московское «Динамо», победитель двух предыдущих розыгрышей Суперлиги. В ближайшие выходные бело-голубым предстоит выезд в Новосибирск к идущему четвертым «Локомотиву». Их матч будет одним из центральных в январе.

14 января, 15:00, «Локомотив-Арена» (Новосибирск). Прямая трансляция на «Матч! Игра»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023