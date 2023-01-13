Спортивные выходные с «Известиями»

Биатлон

Кубок России. Пятый этап

Фото: olympteka.ru

После новогодних праздников закончился перерыв и в главных российских соревнованиях по зимним видам спорта, которые для наших спортсменов стали основными после отстранения от международных стартов. После почти месячной паузы возобновляется Кубок России по биатлону. Пятый его этап проходит в Рыбинске. Он начался 12 января, когда мужчины и женщины разыграли медали в спринте. В выходные пройдет гонка преследования и масс-старт, а завершится этап в понедельник, 16 января, суперспринтами. Затем в Кубке России останется провести только финал, который пройдет в середине февраля в Чайковском.

13 января, гонка преследования: 11:00, мужчины; 14:00, женщины. 15 января, масс-старт: 11:00, мужчины; 14:00, женщины. Региональный центр по лыжным гонкам и биатлону «Демино». Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Арена» и «Матч! Планета»

Лыжные гонки

Кубок России. Шестой этап

Фото: olympteka.ru

Возобновился сезон и у лыжников. В декабре дополнительное внимание к соревнованию привлек конфликт между двумя главными звездами этого вида спорта — трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка мира Александром Большуновым и олимпийским чемпионом Сергеем Устюговым. Он начался из-за жесткого столкновения на трассе на предновогоднем этапе Кубка России в Красногорске. 12 января стартовал следующий, шестой этап, который проходит в Сыктывкаре. Устюгов не принял участия в спринте, чем породил новую волну слухов о развитии этого конфликта, хотя ожидается, что в выходные он примет участие в индивидуальной гонке. Там же будет Большунов и множество других наших звезд в лице Натальи Непряевой, Александра Терентьева и Ивана Якимушкина.

13 января, индивидуальная гонка, свободный стиль: 11:00, женщины; 12:30, мужчины. 15 января, индивидуальная гонка, скиатлон: 11:00, женщины; 12:30, мужчины. Республиканский лыжный комплекс имени Раисы Сметаниной (Сыктывкар). Прямые трансляции на странице комплекса в соцсети «ВКонтакте»

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ

СКА – «Динамо» (Москва), «Локомотив» – «Динамо» (Москва)

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Меньше двух месяцев осталось до конца регулярного чемпионата. Всем клубам предстоит 20 и меньше матчей до того, как окончательно определятся пары в плей-офф. До сих пор идет борьба за попадание в Кубок Гагарина, а также за верхние места в своих конференциях, которые позволят получить более комфортную сетку весной в сериях на вылет. Так, в Западной конференции два чрезвычайно важных выездных матча в ближайшие дни проведет московское «Динамо», идущее сейчас на пятом месте, но желающее забраться выше. В пятницу, 13 января, подопечные Алексея Кудашова встретятся с лидером регулярного чемпионата петербургским СКА. А два дня спустя сыграют с идущим прямо перед ними ярославским «Локомотивом».

13 января, 19:30, СКК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). 15 января, 17:00, «Арена-2000» (Ярославль). Прямые трансляции на «Матч ТВ» и «КХЛ Прайм»

Теннис

Турнир Аделаида-2

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rob Prange

Теннисный сезон – 2023 уже идет вовсю. Большинство лучших игроков с начала января находится в Австралии, где на следующей неделе стартует первый в сезоне турнир серии Большого шлема — Открытый чемпионат Австралии. В первой половине месяца на том же континенте проходит последняя проверка готовности к этому соревнованию, в рамках которого мужчины и женщины проводят по два турнира в Аделаиде. Первые прошли на прошлой неделе, а сейчас идут вторые. У мужчин все наши теннисисты вылетели, а в женской Аделаиде-2 до полуфинала дошли россиянки Вероника Кудерметова и Дарья Касаткина. Утром 13 января Кудерметова сыграет со швейцаркой Белиндой Бенчич, а Касаткина — с испанкой Паулой Бадосой. В случае успеха мы можем увидеть через сутки российский финал, победитель которого получит 500 очков в свой рейтинг.

13 января, полуфиналы: 06:30, Кудерметова – Бенчич; 11:30, Касаткина – Бадоса. «Мемориал Драйв» (Аделаида, Австралия). 14 января, 09:00, финал. Прямые трансляции на сайте WTA

Волейбол

Мужчины. Чемпионат России

«Локомотив» – «Динамо»

Фото: youtube.com/VolleyRuVFV

Продолжается сезон в чемпионате России по волейболу. Уже определилась группа лидеров. Первая тройка далеко оторвалась от остальных. В нее входят петербургский и казанский «Зенит», а замыкает московское «Динамо», победитель двух предыдущих розыгрышей Суперлиги. В ближайшие выходные бело-голубым предстоит выезд в Новосибирск к идущему четвертым «Локомотиву». Их матч будет одним из центральных в январе.

14 января, 15:00, «Локомотив-Арена» (Новосибирск). Прямая трансляция на «Матч! Игра»