Сведения о гибели гражданина Великобритании в Соледаре в Донецкой Народной Республике (ДНР) пока проверить не удалось. Об этом сообщили 12 января в офисе премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

Там также отметили, что сообщения, которыми сейчас обладают в Соединенном Королевстве на эту тему, вызывают глубокую обеспокоенность властей.

«На данную тему есть только сведения от группы «Вагнер». Я бы призвал к осторожности в освещении этого вопроса, пока эти заявления не будут проверены», — цитирует Sky News представителя Сунака.

Ранее в четверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Кремль пока также не обладает достоверной информацией о найденном после освобождения Соледара теле одного из пропавших британских наемников. Никаких запросов на данную тему от властей Великобритании в Кремль не поступало, указал Песков.

9 января в пресс-службе национальной полиции Украины сообщили, что двое наемников из Великобритании пропали без вести в районе боестолкновений под Соледаром. Речь шла о двух волонтерах в возрасте 28 и 48 лет Эндрю Бегшо и Кристофере Перри. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

11 января пресс-служба основателя группы «Вагнер», предпринимателя Евгения Пригожина сообщила, что один из пропавших в Соледаре граждан Великобритании найден мертвым. При нем были обнаружены документы на обоих британцев. Как ранее писали украинские СМИ, волонтеры не выходили на связь с прошлой пятницы. В МИД Британии, в свою очередь, заявили, что оказывают поддержку семьям пропавших.

В тот же день в Минобороны России рассказали, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной части города и с южной, а уже вечером Пригожин сообщил, что Соледар полностью освобожден.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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