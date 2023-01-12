Реклама
Прямой эфир
Мир
Вашингтону посоветовали осознать новое положение на международной арене
Мир
В США сочли требование Украины вернуть «Буки» из Грузии жестом отчаяния
Экономика
Цены на золото превысили $1900 впервые с мая
Мир
Украина начала строить оборонительные укрепления на границе с Белоруссией
Экономика
Стоимость нефти Brent превысила $84 за баррель
Общество
В ГД призвали проверить заявления Гребенщикова на содействие терроризму
Мир
Британский генерал оценил влияние поставок танков Киеву на ход спецоперации
Политика
Предложенный Украиной «саммит мира» пройдет в штаб-квартире ООН
Мир
В Стамбуле люди пострадали после взрыва в деловом центре города
Мир
В США обвинили Байдена в принесении в жертву украинского народа
Происшествия
Школьный автобус столкнулся с автомобилем в Воронежской области
Туризм
Tez Tour возобновит полеты в Египет с 27 января

Школьный автобус столкнулся с автомобилем в Воронежской области

0
Фото: пресс-служба ГУ МВД Воронежской области
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На севере Воронежской области произошло ДТП с участием школьного автобуса и автомобиля, в результате которого пострадал один человек. Об этом 12 января сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в Telegram-канале.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением на повороте и врезался в автобус. Водитель легкового авто получил травмы и был доставлен в больницу, информации о других пострадавших не поступало.

В автобусе находился 21 пассажир, все они были пристегнуты.

Полиция начала проверку, в данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

В декабре два человека погибли в ДТП в Волгоградской области после столкновения микроавтобуса и и грузового автомобиля. Также пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребенок. Они были доставлены в больницу.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023