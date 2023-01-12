Школьный автобус столкнулся с автомобилем в Воронежской области

На севере Воронежской области произошло ДТП с участием школьного автобуса и автомобиля, в результате которого пострадал один человек. Об этом 12 января сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД в Telegram-канале.

По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением на повороте и врезался в автобус. Водитель легкового авто получил травмы и был доставлен в больницу, информации о других пострадавших не поступало.

В автобусе находился 21 пассажир, все они были пристегнуты.

Полиция начала проверку, в данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося.

В декабре два человека погибли в ДТП в Волгоградской области после столкновения микроавтобуса и и грузового автомобиля. Также пострадали четыре человека, в том числе семилетний ребенок. Они были доставлены в больницу.