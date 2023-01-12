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Цены на золото превысили $1900 впервые с мая

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Michael Gottschalk
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Стоимость золота в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже Comex в четверг, 12 января, поднялась выше $1,9 тыс. за тройскую унцию впервые с мая 2022 года. Это следует из данных торговой площадки.

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В максимуме цена драгметалла достигала $1906,5 за тройскую унцию. К 16:50 мск золото торговалось на уровне $1900,5 за унцию, уточняет RT.

Ранее в этот день цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $84 за баррель впервые с 3 января, сообщается на сайте aif.ru.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале текущего года выросла на 2,02%, до $78,97 за баррель.

Накануне аналитик «КСП Капитал УА» Михаил Беспалов рассказал «Известиям», что цена на золото вновь обновила максимумы с мая. Он привел данные Trading Economics, согласно которым с декабря 2022 года цена на золото прибавила порядка 2,9%. При этом с минимумов 2022 года, достигнутых в конце сентября, цена драгметалла к текущему моменту прибавила более 16%.

Он отметил, что несмотря на то, что в этом году рост ставок в развитых странах, вероятно, продолжится, его темпы, скорее всего, будут ниже, что увеличивает привлекательность вложений в драгметалл.

По словам Беспалова, целесообразнее использовать золото для диверсификации как один из элементов портфеля, а не вкладывать в драгметалл большую часть средств в надежде уберечь их в случае нового кризиса.

Ранее, 1 января, финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал, что в 2023 году для вложения денег можно рассматривать драгоценные металлы. По его словам, стоимость золота продолжит расти.

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