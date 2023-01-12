В Совфеде оценили планы Украины провести «саммит мира» в ООН

Сенатор Совета Федерации Григорий Карасин в четверг, 12 января, в беседе с «Известиями», оценил план по проведению предложенного Украиной «саммита мира» в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам политика, украинская сторона давно потеряла чувство здравого смысла.

«Всё, что говорится устами киевских властей, включая [президента Украины Владимира] Зеленского, [главы офиса Зеленского Михаила] Подоляка и других орлов, пронизано чувством ненависти ко всему русскому и, по-моему, к собственному населению. Они заигрались в игру, в которую играют по чужим правилам и чужим интересам», — подчеркнул Карасин.

Как отметил сенатор, ко всем подобным идеям надо подходить «через определение целей и методов достижения принятия решений».

«Заявления громкого типа — форум мира, саммит безопасности — это всё для детей. Если люди хотят говорить о серьезном, надо серьезно относиться к собственному поведению в ежедневном режиме», — заключил Карасин.

Ранее в этот день посол Киева в Анкаре Василий Боднар заявил, что «саммит мира» предложенный Украиной, пройдет в штаб-квартире ООН 24 февраля. При этом посол указал на то, что надежда на достижение мира между сторонами конфликта есть, но это возможно только в том случае, если ВС РФ будут полностью выведены с территории Украины.

10 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план из десяти пунктов по урегулированию украинского конфликта.

В конце декабря 2022 года Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Его условия, в частности, включают освобождение всех военнопленных, так называемое восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, «возвращение справедливости» и фиксацию окончания спецоперации.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии — воссоединение России с новыми регионами.

В конце декабря Украина заявила о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» при поддержке международной организации.

Вместе с тем сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» заявил, что для присоединения Москвы к «мирному саммиту» под эгидой ООН нужно, чтобы все условия РФ были выполнены.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».