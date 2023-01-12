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Правила въезда россиян в Шри-Ланку, Вьетнам, Сингапур, Южную Корею: что нужно знать путешественнику

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Азиатские страны привлекают туристов своей разнообразной экзотической культурой и достопримечательностями, многие из них отличаются и гораздо более теплым, нежели в России, климатом. Поэтому туристы из РФ нередко выбирают провести отпуск в Шри-Ланке, Вьетнаме, Сингапуре или даже Южной Корее. Специально для путешественников «Известия» собрали правила въезда на территории этих государств.

Правила въезда в Шри-Ланку для россиян – 2023

Шри-Ланка — островное государство со множеством пляжных курортов. Для посещения южноазиатского государства россиянам требуется виза. Документ можно оформить:

  • на 30 дней с двукратным въездом;
  • на 180 дней с двукратным въездом, при этом покинуть страну и вернуться можно только в первые 30 дней действия визы.
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Сбор за визу составляет $50. Оформить визу можно в консульском отделе посольства Шри-Ланки в Москве, через туроператора или прямо в аэропорту. Онлайн подать заявление на визу можно через сайт для получения электронных разрешений на поездку ETA.

Кроме визы, туристу понадобится загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев.

Медицинская страховка, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус и сертификат о вакцинации в перечень обязательных документов не входят.

Авиасообщение России со Шри-Ланкой возобновлено, самолеты летают из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других городов — подробности лучше уточнять на сайтах авиаперевозчиков.

Правила въезда во Вьетнам для россиян – 2023

Вьетнам удивляет гостей экзотической кухней, экскурсионными турами и «райскими» пляжами. Безвизовый режим между странами позволяет россиянам находиться во Вьетнаме до 15 дней без визы. Для посещения страны понадобятся:

  • загранпаспорт, срок действия которого истекает не раньше чем через шесть месяцев;
  • медицинская страховка, покрывающая лечение от COVID-19 на сумму не менее $10 тыс.

Делать ПЦР-тест, чтобы подтвердить отсутствие заражения коронавирусом, или предоставлять сертификат о вакцинации не нужно.

Прямые рейсы из России во Вьетнам не предусмотрены, добираться придется с пересадкой.

Правила въезда в Сингапур для россиян – 2023

Сингапур на весь мир известен своей архитектурой и уникальными достопримечательностями. Безвизовый въезд в Сингапур россиянам доступен лишь при транзите через страну с пребыванием не более 96 часов. Но даже в таком случае нужно предоставить целый пакет документов: сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции (одобренный ВОЗ) или отрицательный результат ПЦР-теста не старше 48 часов, заполненная декларация, а также страховка, покрывающая расходы на лечение от COVID-19 плюс распечатанные копии электронных авиабилетов в третью страну.

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В случае более длительного посещения страны необходимо оформить визу. Это делается через визовые центры Москвы и Санкт-Петербурга или через специализированные агентства. Стоимость документа составляет — 30 сингапурских долларов⁣ (1529 рублей), а сервисный сбор — около 1600 рублей.

Помимо визы перед путешествием необходимо подготовить:

  • загранпаспорт, у которого срок истекает не менее чем через полгода;
  • сертификат о вакцинации, одобренный ВОЗ, или отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанный в течение 48 часов до вылета в Сингапур;
  • страховка на покрытие лечения от COVID-19 на сумму не менее $30 тыс.

Прямого авиасообщения между Сингапуром и Россией нет, поэтому авиаперевозчики предлагают воспользоваться пересадкой в третьих странах.

Правила въезда в Южную Корею для россиян – 2023

Культура Южной Кореи интересует многих россиян, в особенности поколение молодежи. Границы страны для туристов открыты. Причем посетить республику россияне могут даже без визы на срок до 60 дней. Позаботиться необходимо о таких документах, как:

  • загранпаспорт;
  • разрешение на въезд К-ЕТА, которое можно получить, заполнив анкету на специальном сайте. Сделать это нужно не позднее 72 часов до вылета. Стоимость оформления составит 10 тыс. вон (около 550 рублей).

Разрешение дает путешественникам право на многократный въезд в страну. Также туристам рекомендуется заранее зарегистрироваться на сайте для получения QR-кода для специальной внутренней системы страны и оформить медицинскую страховку.

Сдавать ПЦР-тест или предоставлять сертификат о вакцинации больше не нужно.

Ранее «Известия» напомнили читателям правила въезда в другую азиатскую страну — Таиланд, а также на другие популярные курорты: Турцию, Египет и Грецию. В материалах издания также можно ознакомиться с правилами въезда в Катар, ОАЭ и Израиль и подготовиться к поездке на Гоа, Бали, Сейшелы, Багамы или в Дубай.

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