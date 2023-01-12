Почти 90 семей переселят из аварийного жилья в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске (Сахалинская область) в 2023 году из аварийного жилфонда планируют переселить около 90 семей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам начальника управления жилищной политики города, данная цифра не окончательная. Квартиры будут предоставляться гражданам в течение года, по мере сдачи новых домов. Так, в 2022-м новым жильем обеспечили 219 семей (542 человека).

Квартиры для переселенцев закупают как в новостройках, так и на вторичном рынке. Сейчас завершается строительство многоквартирного дома для переселения в село Березняки. Также в этом году должно начаться строительство домов в Ново-Александровке и на улице Больничной.

Как уточняет ИА SakhalinMedia, по итогам 2023 года под снос должны пойти минимум 4 тыс. кв. м аварийного жилья.