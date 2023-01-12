Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдуме предупредили о последствиях в случае конфискации Эстонией активов РФ
Мир
Экс-посол Польши в РФ призвала страны Запада выгнать российских послов
Общество
Автодорожную часть Крымского моста частично закроют на ремонт 14 января
Мир
В МИД РФ следят за судьбой осужденной в Белоруссии россиянки Сапеги
Мир
В ЕК поддержали Эстонию в намерении начать конфискацию активов РФ
Мир
Захарова заявила о несогласии РФ с оценкой Турции по «мирному плану» Зеленского
Мир
Республиканцы будут расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена
Мир
Москалькова назвала опасным увеличение дальности оружия НАТО на Украине
Армия
В Подмосковье двое контрактников сбежали из воинских частей
Общество
В Минздраве заявили об эффективности российских вакцин против «Кракена»
Общество
Последний советник Горбачева Рафик Нишанов умер на 97-м году жизни
Спорт
Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии за €280 млн в год
Сюжет:

Советник Пушилина Гагин заявил об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил о ликвидации порядка пяти бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в Соледаре. Об успехах российских войск на данном направлении он рассказал в четверг, 12 января.

Самая горячая точка СВО: что известно об Артемовске ДНР
Российские войска близки к полному освобождению города

«В Соледаре уничтожено порядка пяти бригад, эта информация достаточно объективна, но сама цифра по потерям, я думаю, несколько выше, потому что в эти потери не заложены наемники, которых там присутствовало довольно много», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, после взятия города российские войска будут наращивать свои силы на этом направлении для последующего освобождения Артемовска (украинское название — Бахмут).

Днем ранее основатель группы «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин объявил, что город Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью освобожден от украинских националистов. Из города были выведены мирные жители. Боевики Украины в количестве 500 человек, не пожелавшие сдаться в плен, были уничтожены. Тогда же отмечалось, что российские бойцы приступают к зачистке шахт.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023