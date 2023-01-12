Советник Пушилина Гагин заявил об уничтожении порядка пяти бригад ВСУ в Соледаре

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин сообщил о ликвидации порядка пяти бригад вооруженных сил Украины (ВСУ) в Соледаре. Об успехах российских войск на данном направлении он рассказал в четверг, 12 января.

«В Соледаре уничтожено порядка пяти бригад, эта информация достаточно объективна, но сама цифра по потерям, я думаю, несколько выше, потому что в эти потери не заложены наемники, которых там присутствовало довольно много», — сказал Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, после взятия города российские войска будут наращивать свои силы на этом направлении для последующего освобождения Артемовска (украинское название — Бахмут).

Днем ранее основатель группы «Вагнер», предприниматель Евгений Пригожин объявил, что город Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) полностью освобожден от украинских националистов. Из города были выведены мирные жители. Боевики Украины в количестве 500 человек, не пожелавшие сдаться в плен, были уничтожены. Тогда же отмечалось, что российские бойцы приступают к зачистке шахт.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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