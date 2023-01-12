Около 3 тыс. домов отремонтировали в Красноярском крае за три года

На территории Красноярского края за три года капитальный ремонт прошел в 2842 многоквартирных домах. Об этом сообщает региональный минстрой.

По данным ведомства, в 692 зданиях установили новые лифты, в 666 заменили крышу, еще на 341 объекте привели в порядок инженерные системы, в том числе водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. В 116 домах прошли работы по обновлению фасада.

«В 2022 году завершился очередной трехлетний период программы капремонта, план удалось выполнить на 97%. В тех домах, где в прошлом году запланированный ремонт не был выполнен, работу завершат в текущем году», — рассказал замминистра строительства Юрий Шестопалов.

Как уточняет ИА KrasnoyarskMedia, в 2023–2025 годы планируется привести в порядок еще почти 3 тыс. многоквартирных домов.

В целом за время реализации в регионе программы капремонта, стартовавшей в 2014 году, работы прошли в 6,3 тыс. зданий. На эти цели было потрачено 22 млрд рублей.