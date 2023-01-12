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Предложенный Украиной «саммит мира» пройдет в штаб-квартире ООН

Посол Украины в Турции Боднар: «саммит мира», предложенный Киевом, пройдет в штаб-квартире ООН
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Фото: Global Look Press/Eskinder Debebe/UN Photo
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«Саммит мира» предложенный Украиной, пройдет в штаб-квартире ООН 24 февраля, сообщил посол Киева в Анкаре Василий Боднар. Об этом в четверг, 12 января, пишет агентство Anadolu.

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Как уточнил Боднар, мероприятие пройдет в Нью-Йорке.

При этом посол указал на то, что надежда на достижение мира между сторонами конфликта есть, но это возможно только в том случае, если ВС РФ будут полностью выведены с территории Украины, а мировое сообщество будет оказывать давление на Москву, чтобы прекратить ее военную активность.

10 января глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о том, что Анкара поддерживает предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским план из десяти пунктов по урегулированию украинского конфликта.

В конце декабря 2022 года Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом предложил «план мира» из 10 пунктов, который, как он надеется, приведет к совместным гарантиям безопасности на десятилетия вперед. Его условия, в частности, включают освобождение всех военнопленных, так называемое восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, «возвращение справедливости» и фиксацию окончания спецоперации.

В ответ на это официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии мирного плана Украины, если в нем не учтены новые реалии — воссоединение России с новыми регионами.

В конце декабря Украина заявила о желании провести в конце февраля 2023 года «мирный саммит» при поддержке международной организации. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что ООН могла бы стать лучшей площадкой для этих целей, а генсек организации Антониу Гутерриш — идеальным посредником для привлечения сторон к диалогу.

Гутерриш, в свою очередь, выразил готовность принять участие в урегулировании конфликта, но при условии, что все стороны поддержат инициативу.

Вместе с тем сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» заявил, что для присоединения Москвы к «мирному саммиту» под эгидой ООН нужно, чтобы все условия РФ были выполнены.

Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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