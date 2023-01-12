Стоимость нефти Brent превысила $84 за баррель

Цена нефти Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше $84 за баррель впервые с 3 января. Это следует из данных торгов в четверг, 12 января.

По состоянию на 16:31 мск стоимость нефти Brent росла на 1,96% — до $84,29 за баррель. К 16:37 мск цена находилась на уровне $84,3 за баррель, передает RT.

При этом стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в феврале текущего года выросла на 2,02%, до $78,97 за баррель, пишет «Москва 24».

10 января в прогнозе ведущих аналитиков банков Уолл-стрит, опубликованном в бюллетене Energy Source, сообщалось, что в ближайшие месяцы цены на нефть могут вырасти выше $100 за баррель.

Аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин 9 января заявил в разговоре с «Известиям», что отказ от карантина в КНР поддержит мировой спрос на нефть в 2023 году.

В середине декабря независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов также сделал прогноз, согласно которому в 2023 году колебание цены на нефть останется в диапазоне от $78 до $90 за баррель.