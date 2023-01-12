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В Стамбуле люди пострадали после взрыва в деловом центре города

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Фото: REUTERS/Murad Sezer
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В Стамбуле в деловом центре в районе Багджилар прогремел взрыв. Как сообщает 12 января телеканал NTV, после инцидента есть пострадавшие.

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Полиция предварительно установила, что ЧП произошло в расположенном в здании центра ателье, где производится текстильная продукция. Причиной взрыва, скорее всего, стала утечка бытового газа.

На месте происшествия находятся подразделения спасателей и машины скорой помощи.

Ранее, 16 декабря, стало известно, что взрыв произошел на юго-востоке Турции, в городе Диярбакыр. Сообщалось, что припаркованный автомобиль взорвался во время проезда рядом с ним автобуса с полицейскими. В результате взрыва пострадали восемь полицейских и один гражданский. Потерпевших госпитализировали.

До этого, 13 ноября, мощный взрыв прогремел в Стамбуле на пешеходной улице Истикляль, которая популярна у туристов. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.

По подозрению в причастности к организации теракта задержаны 50 человек, в том числе гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Она, по данным следствия, оставила бомбу на улице.

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