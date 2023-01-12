В Стамбуле люди пострадали после взрыва в деловом центре города
В Стамбуле в деловом центре в районе Багджилар прогремел взрыв. Как сообщает 12 января телеканал NTV, после инцидента есть пострадавшие.
Полиция предварительно установила, что ЧП произошло в расположенном в здании центра ателье, где производится текстильная продукция. Причиной взрыва, скорее всего, стала утечка бытового газа.
На месте происшествия находятся подразделения спасателей и машины скорой помощи.
Ранее, 16 декабря, стало известно, что взрыв произошел на юго-востоке Турции, в городе Диярбакыр. Сообщалось, что припаркованный автомобиль взорвался во время проезда рядом с ним автобуса с полицейскими. В результате взрыва пострадали восемь полицейских и один гражданский. Потерпевших госпитализировали.
До этого, 13 ноября, мощный взрыв прогремел в Стамбуле на пешеходной улице Истикляль, которая популярна у туристов. В результате трагедии погибли шесть человек, еще 81 получил ранения, среди пострадавших — трое российских граждан.
По подозрению в причастности к организации теракта задержаны 50 человек, в том числе гражданка Сирии Ахлам Альбашир. Она, по данным следствия, оставила бомбу на улице.