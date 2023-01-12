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Британский генерал оценил влияние поставок танков Киеву на ход спецоперации

Британский генерал Даннат: отправка Лондоном менее 50 танков Киеву ничего не изменит
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Фото: commons.wikimedia.org
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Великобритания собирается отправить Вооруженным силам Украины (ВСУ) 12 танков Challenger 2 для борьбы с российскими войсками, что вряд ли поможет Киеву. Об этом заявил в эфире телеканала Sky News бывший глава британского Генштаба генерал Ричард Даннат в четверг, 12 января.

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«Как представляется, отправка 12 танков будет иметь чисто символическое значение, и я бы предложил отправить 25, 30 или даже целых 50. Вот что может принести реальную пользу», — сказал Даннат.

Он отметил, что, по его мнению, отправка Лондоном меньшего количества боевых машин не поможет Киеву «добиться реальных изменений на поле боя», передает «Газета.Ru».

Днем ранее издание Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака сообщило, что правительство Великобритании подтвердило намерение Лондона передать Киеву танки. Издание отмечало, что Сунак поручил главе минобороны Бену Уоллесу обсудить с союзниками в ближайшие недели дальнейшие действия, а также помощь Украине, в том числе поставки танков.

В тот же день отставной вице-маршал авиации Великобритании Шон Белл отметил, что британские танки Challenger 2 могут быть бесполезны на поле боя, так как они сложны в эксплуатации и подготовка к их использованию должна занять определенное время.

Тогда же президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна передаст Украине роту танков Leopard немецкого производства в рамках международной коалиции. Точного количества военной техники Дуда не назвал. Однако известно, что в танковой роте в странах НАТО насчитывается 14 танков.

Западные страны усилили военную поддержку Украины после начала спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских вооруженных сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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