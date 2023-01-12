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Мишустин заявил о «чудовищных фальсификациях» в западных СМИ фактов о России

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Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов
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Многие западные СМИ, в том числе и старейшие уважаемые издания, в минувшем году занимались пропагандой в ее худших проявлениях. Такую позицию 12 декабря озвучил глава российского кабмина Михаил Мишустин в рамках открытия церемонии вручения премий кабмина в области СМИ.

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«Мы все столкнулись с чудовищными фальсификациями в западных медиа, пропагандой в худших традициях занимаются и старейшие, некогда уважаемые издания, и новые ресурсы блогосферы», — отметил он.

Мишустин также подчеркнул, что многие сотрудники зарубежных СМИ занимались «агрессивными нападками» на Россию на протяжении всего минувшего года. Кроме того, премьер-министр отдельно выделил работу российских военных корреспондентов.

«В первую очередь хочу отдать должное всем журналистам, которые фактически возрождают традиции военных корреспондентов — военкоров, сберегают и развивают наследие фронтовых корреспондентов времен Великой Отечественной войны», — отметил глава правительства.

Ранее, 21 декабря, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о том, что западная пресса распространяет фейки о событиях на Украине. Он назвал верхом цинизма молчание западных СМИ о военных преступлениях украинских военных и происходящую героизацию киевского преступного режима и неонацистов.

До этого, 13 декабря, российское посольство в Оттаве рассказало, что канадские СМИ и политики распространяют ложную информацию о том, как российские военные якобы применяют кассетные боеприпасы в зоне специальной военной операции на Украине. При этом, как утверждает дипмиссия, украинская армия применяет запрещенные вооружения даже против невоенных целей.

8 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что фейки не должны мешать российским военным выполнять свой долг в ходе спецоперации. По мнению главы государства, «не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле».

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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