Прокуратура начала проверку по факту возгорания автобуса в Иркутске
В Иркутске прокуратура Ленинского района города устанавливает обстоятельства возгорания автобуса № 30. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
«Прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства о транспортной безопасности при организации пассажирских перевозок. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет ИА IrkutskMedia, инцидент произошел днем 12 января на Глазковском мосту. К моменту прибытия пожарных огонь уже потушили очевидцы и водитель автобуса.
Поврежденный «ПАЗ» был отбуксирован в безопасное место. Обстоятельства случившегося устанавливаются.