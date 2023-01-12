Две новые школы и детсад откроют в Сахалинской области в 2023 году
В Сахалинской области в 2023 году планируют открыть две новые школы и один детский сад. Перечень учреждений подготовило министерство образования региона, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Южно-Курильского горокруга.
Ожидается, что в текущем году свои двери к приему детей откроют школа-сад в селе Кировское, школы в поселках городского типа Ноглики и Шахтерск, а также дополнительный корпус детсада «Колокольчик» в Троицком.
Также продолжатся возведение дополнительного корпуса школы № 20 в планировочном районе Луговое в Южно-Сахалинске, школы в Курильске, школы-сада в селе Головнино на Кунашире.
Кроме того, в 2023 году в регионе планируется обновить еще 13 общеобразовательных учреждений.