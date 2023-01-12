В Госдуме предупредили о последствиях в случае конфискации Эстонией активов РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал в четверг, 12 января, информацию о том, что Еврокомиссия поддерживает намерение Эстонии приступить к конфискации российских финансовых активов.

«Необходимо, естественно, смотреть, о каких активах речь и какие последствия могут быть для этих же европейских компаний. У нас есть определенные механизмы ответных действий, которые могут быть еще более решительными», — сказал парламентарий в беседе с RT.

Он подчеркнул, что ответные действия России могут иметь «более глобальные последствия».

Ранее в этот день представитель Еврокомиссии (ЕК) Кристиан Виганд поддержал намерение Эстонии конфисковать российские финансовые активы, передает НСН.

По его словам, эти действия Эстонии соответствуют направлению усилий ЕК, которая 2 декабря 2022 года предложила ввести в ЕС уголовную ответственность за обход санкций против России, что «должно ускорить процесс конфискации российских активов странами сообщества», сообщает «Москва 24».

Двумя днями ранее Bloomberg написало, что Эстония планирует представить план ареста российских активов до конца января, чтобы отправить Украине средства, замороженные в соответствии с санкциями Евросоюза (ЕС).

По его данным, Эстония представит план к тому моменту, когда Европейская комиссия разработает общее для ЕС соглашение по решению судьбы €300 млрд резервов российского Центрального банка и миллиардов замороженных активов российских физических лиц, подпавших под санкции, сообщает телеканал «Звезда».

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал угрозы ареста российских активов за рубежом. По его словам, какие бы действия по конфискации российских активов ни принимали недружественные государства, они будут ничтожны и незаконны с точки зрения международного права, сообщается на сайте kp.ru.

До этого, 4 января, власти Эстонии заявили о намерении самостоятельно выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. Об этом в интервью сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

23 декабря 2022 года председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз ведет работу над юридической базой для конфискации замороженных в рамках санкций российских активов. По его словам, каждый день счет на восстановление Украины увеличивается. На текущий момент эксперты говорят о сумме между €350 млрд и €500 млрд, которые для этого необходимы, добавил Мишель.

30 ноября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.