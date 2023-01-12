Суд приговорил пятерых жителей Крыма к 13 годам колонии за участие в террористической организации
- Новости
- Страна
- Суд приговорил пятерых жителей Крыма к 13 годам колонии за участие в террористической организации
В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил пятерых жителей Крыма к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в участии в запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом заявили в пресс-службе суда в четверг, 12 января, пишет «Интерфакс».
Суд установил, что осужденные вошли в состав сообщества в 2016 году. Они регулярно участвовали в пропагандистских мероприятиях организации в Крыму.
Сервет Газиев, Эрфан Османов, Сейран Муртазы, Джемиль Гафаров и Алим Каримов были признаны виновными по ч. 2 ст. 205.5 («Участие в деятельности террористической организации») и ч. 1 ст. 30, ст. 278 («Подготовка к насильственному захвату власти») УК РФ.
Все пятеро были приговорены к 13 годам колонии строгого режима, отмечает ИА «Крыминформ».