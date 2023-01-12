Более 90 тыс. человек посетили театры Петербурга во время новогодних каникул
Во время новогодних праздников театры Санкт-Петербурга дали 300 спектаклей, которые посмотрели более 90 тыс. человек. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Отмечается, что большой популярностью пользовались и ледовые катки. Так, самый большой каток, который находится на Елагином острове и площадь которого составляет 4 тыс. кв. м, посетили приблизительно 30 тыс. человек.
Также жители и гости города побывали в музеях и на концертных площадках. Например, фестиваль «Морская зимняя сказка» в музейно-историческом парке «Остров фортов» в Кронштадте посетили более 120 тыс. гостей.
Ранее, 29 декабря прошлого года, сообщалось, что согласно данным сервиса «Долями», 48% опрошенных россиян решили сократить траты на новогодние праздники.