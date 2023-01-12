Тело ребенка нашли в поселке в Ленинградской области

Тело ребенка было найдено в поселке Лесково в Ленинградской области. Об этом в четверг, 12 января, пишет 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он рассказала, что 11 января около 17:30 мужчина проезжал по Зеленой улице и увидел лежащего ребенка на обочине. Дети, которые были рядом, сказали, что мальчик упал во время бега и не встал. Мужчина отвез ребенка в больницу, где медики констатировали его смерть.

Позднее выяснилось, что умершим оказался 11-летний пятиклассник, который проживал с матерью. У него не нашли признаков насильственной смерти на теле. Причины гибели и все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют правоохранители.

В декабре прошлого года ребенок упал в канализационный люк, катаясь на «ватрушке» в городе Отрадное Ленинградской области. Девочке помогли выбраться спасатели. После ребенка осмотрели врачи, травм она не получила.